Hơn 95% sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền VN có việc làm sau tốt nghiệp

Tỷ lệ sinh viên của học viện tốt nghiệp ra trường hằng năm có việc làm đạt hơn 95%. Học viện hiện có chính sách thu hút sinh viên y khoa đạt điểm cao làm giảng viên, với các hỗ trợ và khuyến khích học tiếp lên tiến sĩ, hỗ trợ tham gia công tác khám chữa bệnh và giảng dạy thực hành tại các bệnh viện lớn của Hà Nội. Mới đây nhất, 26 sinh viên, học viên giỏi của học viện đã được nhận hỗ trợ này.

Bác sĩ, dược sĩ y học cổ truyền có cơ hội việc làm cao ẢNH: HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VN

Theo Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại do Bộ Y tế tổ chức thực hiện, đến năm 2030, tỷ lệ khám chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đạt 20 - 40% tại các tuyến điều trị; tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ứng dụng trong thực tiễn; tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế…