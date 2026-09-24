Ngồi cả ngày: Cần tập bao lâu để giảm tác hại?

Điều này đặc biệt đúng ở những người gần như không tập thể dục. Tuy nhiên, vận động thường xuyên giúp giảm đáng kể những nguy cơ này, chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đi bộ nhanh là hình thức tập luyện phù hợp với những người quá bận rộn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một nghiên cứu lớn công bố trên chuyên san British Journal of Sports Medicine cho thấy khoảng 30 - 40 phút vận động thể chất cường độ vừa đến mạnh mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do ngồi nhiều.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ cần tập thể dục 30 - 40 phút/ngày là có thể thoải mái ngồi nhiều cả ngày. Trên thực tế, điều quan trọng không chỉ là tổng thời gian tập luyện đạt mức 30 - 40 phút/ngày mà còn cần giảm thời gian ít vận động.

Hay nói cách khác, một người làm việc văn phòng, ít vận động không nên chỉ nghĩ đến 30 - 40 phút tập luyện vào cuối ngày là ổn. Trong thời gian làm việc, họ nên đứng lên đi lại, đi bộ trong giờ nghỉ, sử dụng cầu thang hoặc làm một số việc nhà thay vì ngồi liên tục.

30 - 40 phút nên là vận động ở mức độ nào?

Con số 30 - 40 phút được đề cập trong nghiên cứu trên là thời gian dành cho hoạt động thể chất cường độ vừa đến mạnh. Hoạt động cường độ vừa thường khiến nhịp tim và nhịp thở tăng lên nhưng vẫn có thể nói chuyện. Đi bộ nhanh, đạp xe với tốc độ vừa phải, khiêu vũ hoặc một số bài tập aerobic thuộc nhóm này.

Trong khi đó, hoạt động cường độ mạnh khiến nhịp tim và nhịp thở tăng rõ rệt hơn, chẳng hạn như nâng tạ, chạy hoặc đạp xe nhanh. Tuy nhiên, người ít vận động không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài tập nặng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị những người ít vận động khi bắt đầu tập thì nên tập với cường độ phù hợp, khi đã quen thì tăng dần thời gian và cường độ lên. Chẳng hạn, một người thường xuyên ngồi 8 - 10 giờ mỗi ngày hãy bắt đầu bằng 10 - 15 phút đi bộ nhanh, sau đó tăng lên 20 - 30 phút và dần đến mức vận động cao hơn.

Nếu quá bận rộn, hãy đi bộ nhanh

Đối với nhiều người, đi bộ nhanh là một trong những cách đơn giản nhất để tăng hoạt động thể chất mà không cần đến phòng gym. Hoạt động này cũng dễ kết hợp với lịch sinh hoạt hằng ngày.

Một người có thể đi bộ nhanh 15 - 20 phút vào buổi sáng và thêm 15 - 20 phút vào buổi chiều hoặc tối. Chia nhỏ thời gian vận động như vậy giúp những người bận rộn dễ duy trì thói quen hơn.

Ngoài thời gian dành riêng cho tập luyện, mỗi người cũng có thể chủ động tạo thêm cơ hội vận động. Chẳng hạn, đứng lên đi lại trong những khoảng nghỉ, đi bộ khi nghe điện thoại, sử dụng cầu thang thay cho thang máy hoặc đi bộ ở những đoạn đường ngắn thay vì đi xe, theo Verywell Health.