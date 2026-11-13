Người bệnh tiểu đường có phải kiêng cơm, trái cây? Bác sĩ giải đáp

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Thành, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa An Sinh, cho biết người bệnh tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cơm, trái cây hoặc từ bỏ những sinh hoạt yêu thích. Người bệnh cần chú ý cân đối khẩu phần ăn, lựa chọn thực phẩm phù hợp, tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế đồ uống có đường.

"Một cách đơn giản để cân đối bữa ăn là dành khoảng 1/2 đĩa cho rau không chứa nhiều tinh bột, 1/4 cho thực phẩm cung cấp đạm và 1/4 cho thực phẩm giàu tinh bột", bác sĩ Thành chia sẻ.

Bác sĩ Thành cũng lưu ý mục tiêu điều trị tiểu đường cần được cá thể hóa theo tuổi, tình trạng sức khỏe, bệnh lý đi kèm và nguy cơ hạ đường huyết. Đường huyết tăng kéo dài làm gia tăng nguy cơ tổn thương mạch máu. Ngược lại, việc điều trị quá mức, đặc biệt ở người sử dụng insulin hoặc một số thuốc kích thích tiết insulin, có thể dẫn đến hạ đường huyết.

Người bệnh tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cơm, trái cây ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GMN

Khẩu phần và cách lựa chọn thực phẩm cần được điều chỉnh tùy tình trạng sức khỏe, mức độ kiểm soát đường huyết và phác đồ điều trị của từng người. Vì vậy, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp, tránh kiêng khem quá mức hoặc ăn uống thiếu cân đối. Vận động thường xuyên giúp cải thiện kiểm soát đường huyết, cân nặng và sức khỏe tim mạch.

Mắc tiểu đường dù cơ thể chưa có dấu hiệu bất thường

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa An Sinh, cho biết không ít người phát hiện mắc tiểu đường khi khám sức khỏe định kỳ, dù trước đó vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện khát nhiều, tiểu nhiều hay sụt cân.

Theo Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế, ước tính khoảng 43% người trưởng thành mắc tiểu đường trên thế giới chưa được chẩn đoán. Tại Việt Nam, tỷ lệ này ước tính khoảng 38%.

Điều đáng lo ngại là trong thời gian bệnh chưa được phát hiện, đường huyết tăng kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu và nhiều cơ quan trong cơ thể. Phát hiện sớm tiểu đường là bước đầu tiên để kiểm soát bệnh và hạn chế những tổn thương lâu dài.

Bên cạnh quan tâm chỉ số đường huyết, người bệnh tiểu đường cần chủ động tầm soát biến chứng định kỳ ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GMN

Biến chứng âm thầm mà không có triệu chứng

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Thành lưu ý bên cạnh quan tâm chỉ số đường huyết, người bệnh tiểu đường cần chủ động tầm soát biến chứng định kỳ ngay cả khi cơ thể vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, bởi nhiều tổn thương ở thận, mắt, bàn chân và tim mạch thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm.

"Đối với thận, tổn thương do tiểu đường có thể tiến triển trong nhiều năm mà không gây đau lưng, phù chân hay thay đổi rõ rệt về lượng nước tiểu. Để phát hiện sớm bệnh thận, người bệnh cần được xét nghiệm creatinine máu để ước tính mức lọc cầu thận và tỷ số albumin/creatinine nước tiểu. Đây là hai xét nghiệm quan trọng giúp đánh giá chức năng thận và phát hiện dấu hiệu tổn thương thận sớm", bác sĩ Thành cho hay.

Ngoài ra, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim cũng tăng cao, đặc biệt ở người có kèm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá, đòi hỏi sự theo dõi tim mạch sát sao trong mỗi lần tái khám để bác sĩ kịp thời chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu khi cần thiết.

Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bệnh tiểu đường 14.11, các bác sĩ khuyến nghị người dân duy trì lối sống lành mạnh, chủ động tầm soát khi có yếu tố nguy cơ, đồng thời người đã mắc bệnh cần duy trì điều trị và tái khám đúng hẹn. Chủ động kiểm tra tim mạch, thận, mắt và bàn chân, kết hợp kiểm soát các yếu tố nguy cơ và duy trì lối sống lành mạnh mới là nền tảng bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người tiểu đường.