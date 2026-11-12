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    Vén màn mẹo mạng: Uống dầu ô liu lúc đói có giúp ổn định đường huyết?

    Cát Anh
    Cát Anh
    Trào lưu uống dầu ô liu pha chanh, tiêu đen hoặc nghệ đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên thần thánh hóa cách sử dụng này khi chưa có đủ bằng chứng khoa học.

    Cơ chế kiểm soát đường huyết từ dầu ô liu trên nghiên cứu

    Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Diabetes cho thấy việc uống dầu ô liu trước khi nạp glucose giúp hạn chế hiện tượng tăng vọt đường huyết giai đoạn đầu ở chuột. Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện chất béo làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày, giúp đường đi vào ruột non và máu từ từ hơn. Quá trình này kích thích giải phóng các hormone tiêu hóa và nội tiết quan trọng như GLP-1, GIP và glucagon chỉ sau 15 - 30 phút. 

    Đáng chú ý, phản ứng điều hòa đường huyết diễn ra nhờ sự điều phối giữa hormone tiêu hóa và dây thần kinh phế vị mà không làm tăng tiết insulin đột biến. 

    Giải mã trào lưu 'uống một muỗng dầu ô liu buổi sáng', chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

    Trào lưu uống dầu ô liu cùng với chanh hoặc tiêu, nghệ được nhiều người chia sẻ lan truyền

    ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI G.M.N

    Một thử nghiệm nhỏ trên người mắc tiểu đường loại 2 trước đây cũng ghi nhận: uống 30 ml dầu ô liu 30 phút trước bữa ăn giúp trì hoãn đáng kể mức tăng đường huyết.

    Các chuyên gia đều đồng thuận rằng việc sử dụng dầu ô liu hằng ngày mang lại lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, khi đề cập đến các nghiên cứu về việc giảm tỷ lệ tử vong nhờ dầu ô liu, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Edmundo Rodriguez-Frias (Mỹ) lưu ý rằng không nên diễn giải quá mức, theo MedicalNewsToday.

    "Điều này không chứng minh rằng chỉ cần uống riêng 1 - 2 muỗng canh dầu ô liu là sẽ mang lại lợi ích. Tất nhiên, dầu ô liu vẫn là thực phẩm giàu calo, vì vậy cách tốt nhất là sử dụng nó để thay thế cho các loại chất béo kém lành mạnh hơn trong chế độ ăn uống của bạn", bác sĩ Edmundo Rodriguez-Frias chia sẻ.

    Chuyên gia cảnh báo: Đừng vội thần thánh hóa

    Dù kết quả nghiên cứu khá hứa hẹn, các chuyên gia dinh dưỡng và tiêu hóa khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng trước xu hướng này:

    Chưa có bằng chứng bền vững trên người: Thử nghiệm chủ yếu trên chuột với liều lượng dầu ô liu khá cao (5 ml/kg trọng lượng cơ thể). Việc làm chậm rỗng dạ dày không làm giảm tổng lượng đường hấp thụ mà chỉ dời đỉnh đường huyết về sau, đồng thời chưa chứng minh được tác động lâu dài lên chỉ số HbA1c hay cân nặng .

    Rủi ro tiêu hóa và tăng cân: Uống dầu trực tiếp khi bụng đói có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, co thắt dạ dày hoặc trào ngược thực quản. Mỗi muỗng canh dầu ô liu chứa khoảng 120 calo từ chất béo; nếu bổ sung không kiểm soát sẽ dễ dẫn đến dư thừa năng lượng và tăng cân ngoài ý muốn.

    Giải mã trào lưu 'uống một muỗng dầu ô liu buổi sáng', chuyên gia nói gì? - Ảnh 2.

    Dầu ô liu thường được sử dụng để thay thế cho các loại chất béo kém lành mạnh hơn trong chế độ ăn uống lành mạnh

    ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI G.M.N

    Tác hại từ các công thức pha chế: Nhiều trào lưu kết hợp dầu ô liu với nước cốt chanh. Tính axit cao trong chanh dùng vào buổi sáng có nguy cơ làm mòn men răng và kích ứng niêm mạc dạ dày. Việc thêm hạt tiêu đen cũng có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược ở một số người

    Đánh giá về xu hướng này, chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Pallian (Canada) chia sẻ "Mặc dù các bằng chứng ủng hộ việc đưa dầu ô liu vào một chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là để thay thế cho một số loại chất béo khác nhưng không có bằng chứng nào cho thấy việc tiêu thụ 1 - 2 muỗng canh dầu ô liu như một liều dùng riêng biệt hằng ngày sẽ mang lại lợi ích vượt trội hơn so với việc sử dụng cùng lượng đó trong các bữa ăn”.

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