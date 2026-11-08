Vén màn mẹo mạng: Detox có thực sự giúp gan khỏe, cơ thể sạch độc?

Nhiều phương pháp detox được quảng cáo là giúp cơ thể “làm mới” trong thời gian ngắn bằng cách loại bỏ các chất có hại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn nghiên cứu hiện chưa chứng minh được các chế độ ăn thải độc mang lại lợi ích lâu dài, thậm chí một số phương pháp còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, theo Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ).

Lầm tưởng 1: Cơ thể cần được “hỗ trợ” để thải độc

Bác sĩ Meroë Morse, Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ), cho biết cơ thể vốn có các cơ chế tự chuyển hóa và đào thải chất thải thông qua nhiều cơ quan, trong đó gan và thận giữ vai trò quan trọng. Phổi cũng thải carbon dioxide (CO2) qua hơi thở, còn da bài tiết một số chất qua mồ hôi.

“Chúng ta không cần đến những chế độ ăn theo trào lưu hay các sản phẩm, thực phẩm bổ sung để hỗ trợ quá trình này”, bà Morse cho biết.

Bác sĩ Morse cũng lưu ý không nên tiêu thụ quá mức những chất có thể gây bất lợi cho sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột. Điều này không chỉ áp dụng với đường, rượu bia và thực phẩm giàu năng lượng mà còn với cả những thứ vốn cần thiết cho cơ thể như nước. Chẳng hạn, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể gây rối loạn cân bằng điện giải.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lindsey Wohford, những câu chuyện về hiệu quả detox phần lớn chỉ dựa trên trải nghiệm cá nhân, trong khi quá trình thực hiện không được bác sĩ theo dõi ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Lầm tưởng 2: Detox có thể phục hồi sức khỏe gan

Thường xuyên ăn uống dư thừa năng lượng, tiêu thụ nhiều đồ uống có đường và thực phẩm giàu chất béo không lành mạnh có thể làm tăng tích tụ mỡ trong gan, nhất là ở người có yếu tố nguy cơ chuyển hóa. Uống nhiều rượu bia cũng có thể gây tổn thương gan.

Ở một số người, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ hóa và xơ gan, làm suy giảm chức năng gan, thậm chí dẫn đến suy gan.

Các phương pháp detox chưa được chứng minh có khả năng phục hồi tổn thương gan. Thay vào đó, chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện phần nào sức khỏe gan, tùy vào tình trạng bệnh.

Lầm tưởng 3: Detox an toàn cho sức khỏe

Những phương pháp “thải độc” hiện nay có thể yêu cầu người thực hiện: Nhịn ăn hoàn toàn; chỉ uống nước lọc hoặc nước ép trong thời gian dài; chỉ ăn trái cây và rau củ; dùng thảo dược, trà thải độc, thực phẩm bổ sung; thụt tháo đại tràng hoặc dùng thuốc nhuận tràng. Bà Lindsey Wohlford, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), cho biết: Những chế độ ăn, cách làm trên chưa có bằng chứng chứng minh tính an toàn hoặc hiệu quả của chúng.

Ngoài ra, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề như:

Mất cân bằng điện giải.

Thiếu hụt vitamin hoặc khoáng chất thiết yếu.

Rối loạn tiêu hóa.

Mệt mỏi.

Suy giảm khối lượng cơ.

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc mỗi đêm. Người dân cũng nên hạn chế rượu bia, tốt nhất không uống rượu để giảm nguy cơ ung thư, đồng thời tránh hút thuốc lá.

Nếu đang điều trị ung thư và có ý định thực hiện detox hoặc áp dụng chế độ giảm cân, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị.