Truyền dịch 'thải độc gan' tại nhà, nữ bệnh nhân suy đa tạng

Bệnh nhân N.T.P., 51 tuổi ở Hà Nội vào viện tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính, sau biến cố tiêm truyền trắng tại nhà.

Nữ bệnh nhân sốt, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng liên quan tiêm truyền tại nhà ẢNH: THANH ĐẶNG

Theo người nhà bệnh nhân, từ ngày 27.9 - 3.10, bà P. thuê người đến nhà truyền glutathione với mục đích "thải độc gan". Ngày 3.10, một giờ sau truyền, người bệnh xuất hiện rét run, sau đó sốt cao, đau bụng quanh rốn, được đưa đến một phòng khám tư nhân được xử trí bằng truyền thuốc giảm đau, sau đó được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở y tế do huyết áp giảm sâu.

Sau cấp cứu và điều trị, người bệnh tiếp tục sốt cao liên tục 40 độ C, vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Nhập viện tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư ngày 14.10, bệnh nhân trong tình trạng da, nước tiểu vàng sẫm, kèm theo các tổn thương xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí tiêm truyền, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan, trên nền viêm gan B mạn tính.

Hiện, bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch, nhiễm khuẩn được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện, nhưng vẫn yếu cơ toàn thân, tiếp tục phải duy trì hỗ trợ thở máy.

Bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực cảnh báo, truyền dịch là một biện pháp điều trị y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng "bổ gan", "thải độc" hay "làm trắng da" không đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Tự ý sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác tùy thuộc vào thành phần và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Đặc biệt, sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên y tế theo dõi và phương tiện xử trí cấp cứu.

Bác sĩ Hưng lưu ý, người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và điều trị thuốc kháng virus khi có chỉ định, không tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần hoặc được quảng cáo có tác dụng "thải độc gan".