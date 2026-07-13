Tự ý đến phòng mạch tiêm thuốc giảm đau, suýt mất khả năng đi lại

Ông T. (55 tuổi, ở TP.HCM) đến bệnh viện thăm khám vì đau lưng kéo dài, tê 2 chân khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Duy, Khoa Sọ não cột sống 2, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), cho biết kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép rễ thần kinh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật giải ép thần kinh nhằm xử lý triệt để nguyên nhân gây bệnh.

Từ chối điều trị, tiêm thuốc giảm đau

Tuy nhiên, ông T. từ chối điều trị, về nhà tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc theo người quen giới thiệu và nhiều lần đến các phòng mạch gần nhà tiêm thuốc giảm đau vùng lưng. Tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Chưa đầy một tháng sau, ông phải nhập viện trở lại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau lưng dữ dội lan xuống hai chân, yếu chân, đi lại khó khăn. Kết quả MRI cho thấy bệnh nhân bị viêm thân sống - đĩa đệm L2-L3, thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép thần kinh kèm áp xe cơ thắt lưng chậu và tình trạng nhiễm trùng.

Trước nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và chèn ép thần kinh, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp giải ép thần kinh, làm sạch các ổ mủ quanh cột sống, đồng thời dẫn lưu áp xe cơ thắt lưng chậu. Kết quả nuôi cấy xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ. Hiện cơn đau đã giảm rõ rệt, sức cơ 2 chân dần hồi phục và người bệnh đang tích cực tập vận động trở lại.

Bác sĩ kiểm tra vận động cho bệnh nhân ẢNH: Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cung cấp

Cảnh báo nguy hiểm vì tiêm thuốc giảm đau không đúng chỉ định.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Duy, thoát vị đĩa đệm là bệnh lý khá phổ biến. Việc điều trị cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá kỹ lưỡng dựa trên triệu chứng lâm sàng, mức độ chèn ép thần kinh và tình trạng của từng người bệnh.

Bác sĩ Duy cũng đặc biệt cảnh báo, việc tiêm thuốc giảm đau tại những cơ sở không đủ điều kiện vô khuẩn hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

"Cơn đau có thể tạm thời giảm đi sau khi tiêm, nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn còn. Nếu người bệnh chỉ tập trung giảm đau mà bỏ qua việc điều trị đúng nguyên nhân, bệnh sẽ tiếp tục tiến triển và có thể gây ra những biến chứng nặng nề hơn", bác sĩ Nguyễn Thành Duy nhấn mạnh.

Khi xuất hiện tình trạng đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần kinh để được thăm khám và điều trị đúng hướng.