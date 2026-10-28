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    Tin quảng cáo giảm cân trên mạng, người phụ nữ phải cấp cứu

    L.Vĩnh
    L.Vĩnh
    Tự ti vì cân nặng hơn 80 kg, chị T. (19 tuổi) tự mua thuốc giảm cân trên mạng về sử dụng trong 4 tuần. Sau đó, chị phải nhập viện và được chẩn đoán tổn thương tế bào gan cấp.

    Chị T. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, sạm da kèm đau tức ngực, khó thở.

    Chỉ số xét nghiệm men gan AST/ALT khoảng 600 U/L, cao gấp 15 lần chỉ số bình thường. Các xét nghiệm viêm gan thông thường như viêm gan A, B, C, E, và viêm gan tự miễn đều cho kết quả âm tính. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh tổn thương tế bào gan cấp nghi do thuốc.

    Người bệnh sau đó được bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân đa mô thức kết hợp điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng khoa học và luyện tập phù hợp. Sau 1 tháng, chị T. đã giảm được 4 kg, sức khỏe ổn định, men gan ở ngưỡng an toàn.

    Tin quảng cáo giảm cân trên mạng, người phụ nữ phải cấp cứu - Ảnh 1.

    Tiến sĩ - bác sĩ Lâm Văn Hoàng tư vấn điều trị giảm cân cho chị T.

    Ảnh: BVCC

    Cẩn trọng khi dùng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc

    Tiến sĩ - bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - tiểu đường, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khi đến khám giảm cân, chị T. nặng 80 kg, cao 1,56 m, béo phì độ 2, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ độ 3, men gan tuy đã được điều trị nhưng vẫn ở mức khá cao.

    Chị T. cho biết vì tự ti với hình thể và ám ảnh giảm cân nên đã mua vài sản phẩm thảo dược được quảng cáo trên mạng xã hội có tác dụng giảm cân. Lúc mới uống, chị cảm thấy chán ăn, chóng mặt, khô miệng, sau đó đau đầu, tiêu chảy, đau bụng dữ dội nên phải nhập viện cấp cứu.

    Theo bác sĩ Hoàng, các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc có thể chứa các chất có hại cho sức khỏe.

    “Nhiều lời mời trên mạng xã hội chào bán thuốc giảm cân đều hứa hẹn sẽ giúp giảm cân nhanh chóng, không gây mệt mỏi, không tiêu chảy… Tuy nhiên, thực tế không ít trường hợp suy gan, suy thận vì thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc”, bác sĩ Hoàng nói.

    Men gan cao nguy hiểm ra sao?

    Theo bác sĩ Hoàng, trong cơ thể, gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng duy trì sức khỏe. Khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thành phần có thể khiến men gan tăng cao, tổn thương tế bào gan, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tình trạng men gan cao lâu dài sẽ để lại nhiều hậu quả nguy hiểm.

    Bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc hoặc sản phẩm giảm cân khi chưa được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, tư vấn. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, sốt hoặc vàng da sau khi dùng sản phẩm giảm cân, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

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