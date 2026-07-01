Men gan cao: 3 món buổi sáng nên uống để khỏe gan

Tuy nhiên, chỉ số men gan tăng không có nghĩa là gan đã suy yếu nghiêm trọng. Điều quan trọng là phải tìm được nguyên nhân để điều trị đúng cách, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống trà xanh không thêm đường vào buổi sáng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho người bị men gan cao ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Bên cạnh dùng thuốc và theo dõi từ bác sĩ, chế độ ăn uống hằng ngày cũng góp phần giúp cải thiện chức năng gan. Để giúp gan hoạt động ổn định vào buổi sáng, người bệnh hãy ưu tiên chọn những loại thức uống sau:

Nước lọc

Sau một đêm ngủ, cơ thể đã mất một lượng nước nhất định qua hô hấp và mồ hôi. Vì vậy, uống 1 - 2 ly nước lọc sau khi thức dậy là cách bù nước rất tốt, giúp gan và các cơ quan khác trong cơ thể hoạt động tốt hơn.

Với gan, uống đủ nước buổi sáng giúp duy trì lưu lượng máu đến gan, giúp gan thực hiện tốt các chức năng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, tổng hợp protein và xử lý chất thải.

Cà phê không đường

Trong nhiều năm qua, cà phê là một trong những loại thức uống được nghiên cứu nhiều nhất về lợi ích đối với gan. Các nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc xơ gan, bệnh gan mạn tính và ung thư gan thấp hơn so với những người không uống.

Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Alimentary Pharmacology & Therapeutics cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan do nhiều nguyên nhân. Các nhà khoa học cho rằng lợi ích này đến từ caffeine và nhiều hợp chất chống ô xy hóa như chlorogenic axit. Chúng giúp giảm viêm và hạn chế quá trình xơ hóa gan.

Người có men gan cao có thể uống khoảng 2 - 3 tách cà phê đen không đường mỗi ngày. Tuy nhiên, người bị mất ngủ nặng, rối loạn nhịp tim hoặc huyết áp cao chưa kiểm soát nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.

Ngoài ra, người uống nên hạn chế thêm đường, kem béo vì chúng làm tăng lượng calo và không có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Đây là hợp chất có đặc tính chống ô xy hóa và chống viêm. Một số bằng chứng khoa học cho thấy uống trà xanh với lượng vừa phải có thể giúp cải thiện một vài chỉ số sức khỏe ở người mắc gan nhiễm mỡ, chẳng hạn như men gan, mỡ máu và mỡ gan.

Nếu thích uống trà xanh vào buổi sáng, nên ưu tiên chọn trà pha truyền thống, không thêm đường và uống với lượng vừa phải. Người bị viêm loét dạ dày hoặc thường xuyên cồn cào bụng cũng không nên uống trà xanh khi bụng quá đói, theo Medical News Today.