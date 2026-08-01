Cấp cứu sau khi uống 2 lít nước ép mỗi ngày, bác sĩ cảnh báo trào lưu detox

Mới đây, bà N.T.T.T (64 tuổi, ở TP.HCM) tiền sử tiểu đường loại 2, nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói liên tục. Bà chia sẻ, suốt hơn 1 tháng qua, bà đã uống từ 1,5 - 2 lít nước ép trái cây như cam, bưởi, dưa hấu, cà rốt… mỗi ngày thay cho nước lọc với niềm tin giúp thanh lọc cơ thể và bổ sung vitamin.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết trường hợp của bệnh nhân trên là một ví dụ rất điển hình và đáng tiếc về những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng khi áp dụng các phương pháp thanh lọc cơ thể thiếu cơ sở khoa học, đặc biệt là trên nền bệnh lý tiểu đường loại 2.

Không nên lạm dụng nước ép trái cây đặc biệt với người bệnh tiểu đường ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI G.M

Dưới góc độ khoa học dinh dưỡng và chuyển hóa, thói quen uống 1,5 - 2 lít nước ép mỗi ngày thay cho nước lọc đã tạo ra một loạt phản ứng nguy hiểm trong cơ thể bệnh nhân.

Tải lượng đường huyết khổng lồ

Quá trình ép trái cây (cam, dưa hấu, cà rốt...) đã loại bỏ gần như hoàn toàn cấu trúc chất xơ. Khi thiếu đi lớp chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, chỉ số đường huyết của thực phẩm tăng vọt, dẫn tới đường tự nhiên (fructose, sucrose, glucose) được hấp thụ ồ ạt và trực tiếp vào máu. Do đó, việc tiêu thụ đến 2 lít nước ép mỗi ngày tạo ra một tải lượng đường huyết quá lớn, làm hệ thống điều hòa đường huyết quá tải.

Quá tải fructose tại gan

Không chỉ làm tăng đường huyết, việc uống quá nhiều nước ép còn tạo thêm gánh nặng cho gan. Khác với glucose có thể được nhiều tế bào sử dụng trực tiếp để tạo năng lượng, fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan.

Khi nạp một lượng lớn fructose trong thời gian dài, gan sẽ phải hoạt động quá mức, thúc đẩy quá trình tạo mỡ trong gan, từ đó làm tăng tình trạng kháng insulin và khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

Mất nước và rối loạn điện giải

Triệu chứng mệt mỏi, nôn ói liên tục là hệ quả trực tiếp của tình trạng tăng đường huyết cấp tính. Khi nồng độ glucose trong máu vượt ngưỡng, thận sẽ tăng cường đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Quá trình này đồng thời kéo theo nhiều nước và các chất điện giải như natri, kali, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào tình trạng mất nước.

Quá trình ép trái cây đã loại bỏ gần như hoàn toàn cấu trúc chất xơ ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Đây là một nghịch lý bởi người bệnh uống rất nhiều nước ép với mục tiêu cung cấp nước nhưng vẫn có thể bị mất nước do đường huyết tăng cao. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành các biến chứng cấp cứu nguy hiểm như nhiễm toan ceton hoặc hội chứng tăng áp lực thẩm thấu, đặc biệt ở người mắc tiểu đường.

Sự lầm tưởng về uống nước ép thanh lọc cơ thể

"Niềm tin rằng nước ép trái cây giúp thanh lọc là một sự hiểu lầm phổ biến. Cơ thể con người đã được trang bị hệ thống thanh lọc hoàn hảo là gan và thận. Việc nạp vào lượng đường dư thừa không những không hỗ trợ 2 cơ quan này mà còn gia tăng gánh nặng chuyển hóa. Lượng vitamin thu được từ 2 lít nước ép không thể bù đắp được những tổn thương nội mô mạch máu do đường huyết tăng cao gây ra", bác sĩ Anh khuyến cáo.