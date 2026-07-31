3 món không ngọt nhưng vẫn khiến đường huyết tăng

Đặc điểm chung của những món này là chứa nhiều tinh bột trắng. Khi vào cơ thể, tinh bột trắng sẽ được chuyển hóa thành đường glucose và đi vào máu, khiến đường huyết tăng lên. Điều này đặc biệt dễ xảy ra nếu ăn với khẩu phần lớn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Xôi dễ làm tăng đường huyết sau ăn, đặc biệt nếu ăn khẩu phần lớn với nhiều xôi ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là cần phải kiêng hoàn toàn những món này. Điều cần làm là kiểm soát khẩu phần và biết cách kết hợp với những món có lợi khác. Dưới đây là những món dù không có vị ngọt nhưng vẫn có thể làm đường huyết tăng đáng kể:

Cơm trắng

Cơm trắng rất quen thuộc trong bữa ăn nhưng cũng là nguồn tinh bột dễ làm đường huyết tăng nhanh. Trong quá trình xay xát, lớp cám và mầm của hạt gạo bị loại bỏ, khiến lượng chất xơ giảm đáng kể. Phần còn lại chủ yếu là tinh bột nên dễ được phân giải thành đường glucose và hấp thu vào máu.

Cơm trắng thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) tương đối cao. Tuy nhiên, mức tăng đường huyết sau bữa ăn không chỉ phụ thuộc vào chỉ số GI mà còn bị ảnh hưởng bởi lượng cơm ăn, loại gạo và các món ăn kèm.

Nếu ăn quá nhiều cơm trong một bữa, đường huyết sẽ tăng mạnh. Để hạn chế điều này, nên giảm khẩu phần cơm, đồng thời ăn kèm nhiều rau xanh, thịt, cá hoặc các món giàu protein khác để làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu.

Hủ tiếu

Hủ tiếu được làm chủ yếu từ bột gạo hoặc hỗn hợp bột gạo với bột năng, bột bắp. Dù không có vị ngọt, hủ tiếu vẫn có thể làm tăng đường huyết đáng kể. Ngoài ra, nhiều tô hủ tiếu còn có kèm chả, bò viên hoặc nước lèo. Những món này được nêm nhiều đường để tạo vị ngọt thanh, làm tổng lượng đường trong bữa ăn tăng lên.

Cách ăn để hạn chế đường huyết tăng nhanh là nên gọi một tô ít hủ tiếu, cho nhiều rau xanh và các món giàu protein như tôm, thịt nạc hoặc trứng. Nếu có thể, hãy ăn rau trước rồi mới đến hủ tiếu.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetes Care cho thấy ăn rau và protein trước, tinh bột sau có thể giúp giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau ăn ở người mắc tiểu đường loại 2.

Xôi

Xôi là món có khả năng làm đường huyết tăng khá nhanh. Nguyên nhân là xôi được làm từ gạo nếp, loại gạo chứa nhiều amylopectin hơn gạo tẻ. Đây là dạng tinh bột dễ được enzyme tiêu hóa phân giải, khiến glucose đi vào máu nhanh hơn.

Một gói xôi thường còn ăn kèm đậu xanh, ruốc, thịt hoặc lạp xưởng. Dù các thực phẩm này bổ sung thêm protein và chất béo nhưng lượng gạo nếp vẫn chiếm phần lớn khẩu phần. Do đó, tổng lượng tinh bột là khá cao.

Nếu thích ăn xôi, hãy giảm khẩu phần xôi xuống khoảng một nửa so với thông thường. Đồng thời, hãy ăn kèm nhiều protein như trứng luộc hoặc thịt nạc để giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột. Không nên ăn thêm bánh ngọt, nước ngọt hoặc cà phê nhiều đường sau bữa xôi, theo Healthline.