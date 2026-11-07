Vén màn mẹo mạng: Chuyên gia nói gì về mẹo giảm cân chanh muối hồng?

Theo các chuyên gia, những thay đổi về cân nặng mà một số người nhận thấy sau khi uống nước chanh pha muối hồng có thể liên quan đến từ các lý do khác được đề cập dưới đây, chứ không phải do bản thân thức uống này giúp đốt cháy mỡ thừa.

Bà Natalie Allen, chuyên gia dinh dưỡng, phó giáo sư lâm sàng ngành Dinh dưỡng và Chế độ ăn tại Đại học bang Missouri (Mỹ), cho biết không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy muối hồng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải độc cơ thể hay hỗ trợ giảm cân, theo Verywell Health.

Cần chú ý lượng natri khi uống nước muối hồng

Theo bà Allen, vai trò dinh dưỡng chủ yếu của muối hồng là cung cấp natri. Đây là khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể nếu được bổ sung với lượng nhỏ, nhưng nhiều người hiện tiêu thụ quá mức cần thiết.

Uống nước pha chanh và muối hồng có thể hỗ trợ bổ sung nước cho cơ thể, nhưng không giúp giảm cân hay mang lại những lợi ích sức khỏe kỳ diệu như một số quảng cáo ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Một số người tin rằng uống nước pha muối hồng có thể hỗ trợ giảm cân nhờ giúp cơ thể duy trì đủ nước. Tuy nhiên, bà Dara Ford, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học American (Mỹ), cho biết bất kỳ loại muối nào cũng có thể làm tăng cảm giác khát.

Nếu một người cho biết họ giảm cân nhờ uống nước chanh pha muối hồng, nguyên nhân có thể là do họ đã thay thế các loại đồ uống có đường bằng nước chanh, giảm tổng lượng calo tiêu thụ hoặc có sự thay đổi tạm thời về lượng nước trong cơ thể. Những thay đổi này không đồng nghĩa với việc muối hồng giúp đốt cháy hay giảm mỡ.

Theo bà Ford, hàm lượng các khoáng chất vi lượng trong muối hồng không ổn định và quá nhỏ để mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể so với chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Những nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu tốt hơn vẫn là trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Nước muối hồng có mang lại lợi ích nào không?

Bà Allen lưu ý nước pha muối hồng và chanh có thể giúp bổ sung nước, cung cấp một lượng nhỏ vitamin C từ chanh và chất điện giải từ muối. Tuy nhiên, theo bà, lợi ích sức khỏe chủ yếu đến từ việc uống nước, chứ không phải những đặc tính đặc biệt của muối hồng.

Với người khỏe mạnh có chế độ ăn cân bằng, việc thêm muối hồng vào nước thường không cần thiết để bổ sung điện giải.

Bên cạnh đó, cần chú ý lượng natri tiêu thụ hằng ngày và tránh bổ sung thêm muối nếu chế độ ăn đã cung cấp đủ lượng cần thiết. Một số người có thể bị giữ nước và cảm thấy đầy hơi do lượng natri nạp vào cơ thể.

Tiêu thụ quá nhiều natri làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim mạch và suy thận. Uống nước chanh pha muối hồng cũng làm tăng lượng natri nạp vào cơ thể. Điều này có thể không an toàn đối với những người đang kiểm soát các bệnh lý như suy tim.

Mọi người nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng natri phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.