Uống nước chanh ấm buổi sáng có thật sự giúp giảm cân, thải độc?

Thực tế, nước chanh chỉ mang lại một số tác dụng nhất định và không thể thay thế chế độ ăn uống hay lối sống lành mạnh, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Uống nước ấm pha chanh không trực tiếp giúp giảm cân, không thể tăng cường miễn dịch trong thời gian ngắn Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Nước ấm pha chanh không phải thần dược

Bà Veena V, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Aster Whitefield (Ấn Độ), cho biết nước ấm pha chanh không trực tiếp giúp giảm cân, không thể tăng cường miễn dịch trong thời gian ngắn, cũng không có tác dụng thải độc cơ thể hay làm tăng đáng kể tốc độ trao đổi chất.

Theo bà, giảm cân chỉ đạt được khi duy trì thâm hụt calo và tập luyện đều đặn. Hệ miễn dịch khỏe mạnh phụ thuộc vào chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, tiêm chủng và duy trì lối sống lành mạnh.

Chanh chỉ cung cấp một lượng nhỏ vitamin C, còn nước ấm giúp cơ thể được bổ sung đủ nước.

Bà Veena V cho rằng có thể duy trì thói quen uống nước ấm pha chanh nếu yêu thích thức uống này. Tuy nhiên, không nên xem đây là giải pháp thay thế chế độ dinh dưỡng khoa học hoặc việc chăm sóc sức khỏe.

Những hiểu lầm thường gặp về nước chanh

Bà Ranjana Bhatt, bác sĩ Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Paras Health Panchkula (Ấn Độ), cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh nước ấm pha chanh có thể đốt mỡ, tăng tốc độ trao đổi chất hoặc thải độc cơ thể.

Theo bà Ranjana Bhatt, hiệu quả giảm cân phụ thuộc vào việc duy trì thâm hụt calo và vận động thường xuyên, chứ không đến từ một loại đồ uống.

Bà Ranjana Bhatt cũng cho biết hệ miễn dịch chịu tác động từ chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, giấc ngủ, hoạt động thể chất và khả năng kiểm soát căng thẳng. Một ly nước chanh buổi sáng không thể tạo ra sự thay đổi lớn.

Ngoài ra, nước chanh không làm sạch độc tố hay kiềm hóa máu. Gan và thận vốn đã thực hiện nhiệm vụ loại bỏ chất thải rất hiệu quả, còn độ pH trong cơ thể luôn được kiểm soát ổn định.

Lợi ích thật sự của nước chanh ấm và những điều cần lưu ý

Nước chanh có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể đủ nước, góp phần phòng ngừa sỏi thận, hỗ trợ giảm cân khi thay thế các loại nước ngọt có đường và bổ sung thêm vitamin C có tác dụng chống oxy hóa. Tuy nhiên, uống nước chanh thường xuyên có thể làm mòn men răng do chứa nhiều axit citric, theo Cleveland Clinic.