Tưởng tốt nhưng uống nước chanh vào thời điểm này có thể gây hại cho sức khỏe

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng dù mang lại nhiều lợi ích, nước chanh không phải lúc nào cũng phù hợp. Uống vào một số thời điểm nhất định có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày, thực quản và sức khỏe răng miệng.

Không nên uống trước khi đi ngủ

Những người thường bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cần đặc biệt thận trọng với các loại đồ uống có tính axit. Khi nằm xuống ngủ, axit trong dạ dày dễ trào ngược lên thực quản hơn, gây cảm giác nóng rát, ợ chua và khó chịu, theo Cleveland Clinic.

Do chứa nhiều axit citric, nước chanh có thể làm các triệu chứng này nặng hơn ở một số người nhạy cảm. Vì vậy, nếu thường xuyên bị trào ngược hoặc ợ nóng về đêm, nên tránh uống nước chanh trong vài giờ trước khi ngủ.

Nước chanh vẫn là thức uống có lợi nếu được sử dụng hợp lý Ảnh: P.H tạo từ AI

Khi đang bị trào ngược dạ dày

Nhiều người cho rằng nước chanh có thể giúp "kiềm hóa" cơ thể hoặc giảm axit dạ dày. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học hiện nay chưa chứng minh được điều này.

Một số người cảm thấy dễ chịu hơn sau khi uống nước chanh pha loãng, nhưng ở nhiều trường hợp khác, thức uống này lại khiến triệu chứng trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn, theo Medical News Today.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi (Mỹ) cũng cho biết những người bị trào ngược nên theo dõi phản ứng của cơ thể khi dùng nước chanh, bởi tính axit của chanh có thể kích thích cảm giác nóng rát ở thực quản.

Ngay sau khi đánh răng

Theo chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano (Mỹ), axit citric trong chanh có thể làm mòn men răng nếu sử dụng thường xuyên hoặc uống quá đậm đặc.

Các chuyên gia nha khoa cho biết đồ uống có tính axit làm bề mặt men răng tạm thời mềm hơn. Nếu uống nước chanh ngay sau khi đánh răng hoặc đánh răng ngay sau khi uống nước chanh, nguy cơ tổn thương men răng sẽ tăng lên.

Để hạn chế tác động này, nên pha loãng nước chanh, uống bằng ống hút và súc miệng lại bằng nước lọc sau khi uống.

Khi đang bị loét miệng hoặc viêm họng

Nếu miệng đang có vết loét, nhiệt miệng hoặc cổ họng bị kích ứng, nước chanh có thể khiến cảm giác đau rát tăng lên.

Nguyên nhân là axit citric tiếp xúc trực tiếp với vùng niêm mạc tổn thương, gây kích thích và làm vết loét khó chịu hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên tạm ngưng sử dụng nước chanh cho đến khi các tổn thương này lành lại hoàn toàn.

Uống nước chanh thế nào là tốt nhất?

Nước chanh vẫn là thức uống có lợi nếu được sử dụng hợp lý. Chuyên gia Julia Zumpano khuyến nghị nên pha loãng nước cốt chanh với nước, tránh uống quá đặc và không nên nhâm nhi liên tục trong nhiều giờ, theo Cleveland Clinic.

Đối với người khỏe mạnh, một ly nước chanh pha loãng vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn có thể là lựa chọn tốt để bổ sung nước và vitamin C. Tuy nhiên, những người mắc bệnh dạ dày, trào ngược hoặc có răng nhạy cảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi duy trì thói quen này hằng ngày.

Không phải thời điểm nào uống nước chanh cũng mang lại lợi ích. Hiểu rõ cơ thể và lựa chọn thời điểm phù hợp mới là cách giúp thức uống quen thuộc này phát huy tác dụng tốt nhất.