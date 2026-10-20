Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước chanh mỗi ngày?

Nước chanh cung cấp lượng lớn vitamin C - dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, thói quen uống nước chanh hằng ngày không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Hiểu rõ cả lợi ích lẫn tác dụng phụ cùng cách pha chế hợp lý sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của thức uống này, theo trang sức khỏe Health.

Uống nước chanh hằng ngày không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Những lợi ích tuyệt vời khi uống nước chanh hằng ngày

Bổ sung nước cho cơ thể: Thêm một chút chanh giúp tăng hương vị, từ đó kích thích thói quen uống nước. Điều này đặc biệt có lợi cho người lớn tuổi - nhóm đối tượng dễ đối mặt với nguy cơ mất nước kéo dài.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa: Axit citric trong chanh giúp tăng cường axit dạ dày để tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Nghiên cứu công bố trên Internal Medicine Journal (2021) chỉ ra rằng uống nước chanh trước bữa ăn giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đẩy thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa.

Giảm nguy cơ sỏi thận: Hàm lượng axit citric trong chanh góp phần hạn chế sự hình thành sỏi thận. Dù vậy, người có tiền sử sỏi thận vẫn nên tư vấn bác sĩ để có biện pháp phòng ngừa chuyên sâu.

Tăng cường vitamin C và hấp thụ sắt: Nước cốt từ một quả chanh đáp ứng khoảng 21% nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể, giúp củng cố hệ miễn dịch và tăng cường khả năng hấp thụ sắt.

Cắt giảm đường, kiểm soát cân nặng: Thay thế các loại nước ngọt hay thức uống thể thao bằng nước chanh không đường giúp giảm đáng kể lượng đường nạp vào, từ đó hạn chế nguy cơ béo phì, tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, bệnh gút và sâu răng. Nghiên cứu trên Phytotherapy Research (2020) cho thấy bổ sung trái cây có múi trong 4 tuần hỗ trợ giảm khoảng 1,36 kg.

Hỗ trợ hấp thụ canxi: Theo công bố trên Journal of Nutrition and Metabolism, phụ nữ sau mãn kinh hấp thụ canxi tốt hơn khi tiêu thụ nước chanh giàu canxi, giúp duy trì xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương.

Tác dụng phụ cần lưu ý

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc uống nước chanh hằng ngày vẫn có thể gây ra một số phiền toái cho những người có cơ địa nhạy cảm:

Mòn men răng: Hàm lượng axit cao trong chanh có thể làm tổn thương men răng nếu tiêu thụ thường xuyên.

Tăng trào ngược và kích ứng dạ dày: Axit có thể làm trầm trọng hơn tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản hoặc gây khó chịu cho dạ dày.

Kích ứng vết loét và đau nửa đầu: Nước chanh có thể khiến các vết nhiệt miệng trở nên đau rát hơn, đồng thời là yếu tố khởi phát cơn đau nửa đầu ở một số người.