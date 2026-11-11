Người tiểu đường vẫn có thể ăn món yêu thích nhờ 5 mẹo này

Hai chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ 5 chiến lược giúp người bệnh thưởng thức món ăn yêu thích mà vẫn chú ý đến lượng đường trong máu, theo trang tin sức khỏe EatingWell.

Chuyên gia dinh dưỡng Gabrielle Kishner, đang làm việc tại Mỹ, cho biết điều quan trọng là cân bằng dinh dưỡng thay vì chỉ tập trung vào việc hạn chế thực phẩm.

5 cách ăn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn

Thay một phần tinh bột bằng rau củ không chứa nhiều tinh bột. Mì, khoai tây và bánh mì là những thực phẩm giàu carbohydrate (carbs). Theo chuyên gia dinh dưỡng Roselyn Zeyl (Mỹ), người bệnh có thể thay một phần các món này bằng rau củ không chứa nhiều tinh bột như súp lơ trắng, bí đao, bông cải xanh và rau bó xôi.

Người bệnh có thể thay một phần các món này bằng rau củ không chứa nhiều tinh bột như súp lơ trắng, bí đao, bông cải xanh... Ảnh: P.H tạo từ AI

Cách thay thế này giúp giảm lượng carbs trong bữa ăn, đồng thời bổ sung chất xơ. Nhờ đó, người bệnh có thể kiểm soát lượng carbohydrate nạp vào và hỗ trợ duy trì đường huyết trong phạm vi mục tiêu.

Kết hợp tinh bột với protein. Carbohydrate được cơ thể phân giải thành glucose, khiến đường huyết tăng sau ăn. Theo chuyên gia Kishner, ăn các món giàu tinh bột riêng lẻ có thể khiến đường huyết biến động nhiều hơn.

Vì vậy, người bệnh nên kết hợp tinh bột với thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Sự kết hợp này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp đường huyết tăng từ từ hơn so với khi chỉ ăn tinh bột.

Chẳng hạn, khi ăn cơm hoặc bánh mì, có thể dùng kèm cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ và rau xanh.

Ưu tiên tinh bột giàu chất xơ. Khi lựa chọn thực phẩm chứa tinh bột, người bệnh nên ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch và bánh mì nguyên cám.

Chuyên gia Kishner cho biết chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, nhờ đó hạn chế tốc độ tăng đường huyết sau ăn. Chất xơ cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn.

Nấu chín rồi làm lạnh cơm, mì hoặc khoai tây. Chuyên gia Zeyl gợi ý có thể nấu cơm, mì hoặc khoai tây trước một ngày, bảo quản trong tủ lạnh rồi hâm nóng lại khi ăn.

Khi được nấu chín rồi làm nguội, một phần tinh bột trong các thực phẩm này có thể chuyển thành tinh bột kháng. Loại tinh bột này khó được tiêu hóa ở ruột non và có thể được vi khuẩn đường ruột lên men.

Nhờ đó, lượng đường huyết sau ăn có thể tăng chậm hơn so với khi sử dụng thực phẩm vừa nấu chín. Tuy nhiên, mức độ tác động còn tùy loại thực phẩm, cách chế biến và khẩu phần.

Người bệnh cần làm nguội và bảo quản cơm, mì, khoai đúng cách trong tủ lạnh, tránh để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Ăn rau củ trước khi dùng món giàu tinh bột. Theo chuyên gia Zeyl, người bệnh có thể bắt đầu bữa ăn bằng vài miếng rau củ không chứa nhiều tinh bột, kết hợp với thực phẩm giàu protein, trước khi ăn cơm, mì hoặc các món chứa nhiều carbohydrate.

Cách sắp xếp thứ tự ăn này có thể giúp làm chậm tốc độ hấp thu glucose và hạn chế mức tăng đường huyết sau bữa ăn ở một số người.

Người mắc tiểu đường nên theo dõi đường huyết sau ăn để biết thực phẩm và cách kết hợp món ăn ảnh hưởng thế nào đến cơ thể Ảnh: P.H tạo từ AI

Không nên bỏ qua khẩu phần ăn

Các mẹo trên giúp người bệnh linh hoạt hơn trong lựa chọn thực phẩm, nhưng không có nghĩa là có thể ăn tùy ý. Lượng carbohydrate trong mỗi bữa, tổng năng lượng nạp vào và mức độ vận động vẫn là những yếu tố quan trọng cần kiểm soát.

Người mắc tiểu đường nên theo dõi đường huyết sau ăn để biết thực phẩm và cách kết hợp món ăn ảnh hưởng thế nào đến cơ thể. Nếu đang sử dụng thuốc hạ đường huyết hoặc insulin, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp, không tự ý thay đổi thuốc.