Nên ăn trưa cách bữa sáng bao lâu để kiểm soát đường huyết?

Bà Erin Palinski-Wade, chuyên gia dinh dưỡng - đồng thời là chuyên gia giáo dục và chăm sóc bệnh tiểu đường (Mỹ), cho biết người bệnh tiểu đường có thể cân nhắc ăn trưa sau bữa sáng khoảng 3 - 4 tiếng. Khoảng cách này giúp duy trì nhịp ăn uống hợp lý, hạn chế cảm giác quá đói do chờ đợi lâu. Tuy nhiên, thời điểm ăn phù hợp cũng còn tùy vào lịch sinh hoạt, tình trạng sức khỏe và thuốc điều trị của từng người.

Dưới đây là những lợi ích của việc duy trì giờ ăn trưa ổn định ở người bệnh tiểu đường, theo EatingWell.

Hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể

Theo bà Kimberley Rose-Francis, chuyên gia dinh dưỡng, chăm sóc và giáo dục bệnh tiểu đường (Mỹ), cơ thể hoạt động theo những nhịp sinh học nhất định. Ăn các bữa vào những thời điểm tương đối cố định mỗi ngày có thể hỗ trợ duy trì nhịp sinh học này.

Các chuyên gia cho rằng nên ăn trưa khoảng 3 - 4 giờ sau bữa sáng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nhịp sinh học tham gia điều hòa quá trình chuyển hóa glucose, bài tiết insulin và cân bằng năng lượng. Một số nghiên cứu cho thấy thời điểm ăn có liên quan đến hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Vì vậy, duy trì lịch ăn uống tương đối đều đặn có thể hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa và kiểm soát đường huyết.

Ngược lại, ăn uống thất thường hoặc liên tục thay đổi thời gian ăn có liên quan đến nguy cơ chuyển hóa kém thuận lợi hơn.

Bà Jill Weisenberger, thạc sĩ khoa học - chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết nhịp sinh học chịu ảnh hưởng của chu kỳ sáng - tối, thời gian ngủ và thức, cũng như thời điểm ăn uống và nhịn ăn. Điều này không có nghĩa người bệnh tiểu đường phải ăn đúng từng phút theo đồng hồ, nhưng duy trì lịch ăn tương đối ổn định là thói quen có lợi.

Giúp duy trì năng lượng

Theo bà Weisenberger, ăn uống thất thường có thể khiến đường huyết dao động liên tục giữa mức cao và thấp, dễ dẫn đến mệt mỏi, đau đầu và thay đổi tâm trạng. Đặc biệt, bỏ bữa rồi ăn quá nhiều ở bữa tiếp theo có thể làm thay đổi lượng carbohydrate nạp vào cơ thể, ảnh hưởng đến mức đường huyết.

Bà khuyến nghị duy trì lịch ăn uống đều đặn để giúp cơ thể có đủ năng lượng trong suốt ngày dài. Một số nghiên cứu cho thấy ăn uống theo thời gian nhất quán có thể hỗ trợ cân bằng năng lượng nội môi - khả năng điều chỉnh và duy trì sự cân bằng giữa nhu cầu và nguồn năng lượng của cơ thể.

Kết hợp carbohydrate với protein và chất béo lành mạnh giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định hơn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Cách xây dựng bữa trưa thân thiện với đường huyết

Theo các chuyên gia, ngoài thời điểm ăn, người bệnh tiểu đường cần chú ý lựa chọn thực phẩm và kiểm soát khẩu phần. Một số nguyên tắc có thể áp dụng gồm:

Xây dựng bữa ăn cân bằng: Kết hợp protein nạc, carbohydrate giàu chất xơ và chất béo lành mạnh để giúp cung cấp đa dạng dưỡng chất, đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa, góp phần hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Ưu tiên rau xanh: Rau củ giúp tăng lượng thức ăn trong khẩu phần, tạo cảm giác no. Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ quan trọng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chú ý khẩu phần ăn: Lượng ăn cần phù hợp với nhu cầu của từng người. Nên chia sẵn khẩu phần cho các bữa chính và bữa phụ. Ngay cả những thực phẩm giàu dinh dưỡng như các loại hạt cũng có thể cung cấp nhiều năng lượng nếu ăn quá mức.