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    Nên làm gì ngay lập tức khi huyết áp cao?

    Nguyễn Vy
    Nguyễn Vy

    Huyết áp tăng cao đột ngột có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường.

    Huyết áp không phải lúc nào cũng duy trì ở một mức cố định mà có thể thay đổi theo hoạt động và trạng thái tinh thần. Những áp lực trong công việc, giấc ngủ không đủ hay thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh đều có thể ảnh hưởng đến chỉ số này.

    Đáng lo ngại, huyết áp cao thường diễn ra âm thầm, khiến người bệnh khó nhận biết nếu không kiểm tra thường xuyên. Vì vậy, việc hiểu đúng về huyết áp và biết cách xử lý khi chỉ số tăng cao rất cần thiết, theo trang NDTV (Ấn Độ).

    Bạn nên làm gì ngay lập tức khi huyết áp cao? - Ảnh 1.

    Một lần đo huyết áp cao chưa đủ để kết luận mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu nhiều lần đo đều cho kết quả cao, nên đi bác sĩ khám để được tư vấn

    ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

    Cách xử lý khi huyết áp tăng cao

    Ông Rohit Goel, Phó giám đốc khoa Tim mạch tại Bệnh viện Max (Ấn Độ), khuyên người có chỉ số huyết áp cao cần bình tĩnh, không nên hoảng sợ.

    Trước tiên, hãy tìm chỗ ngồi thoải mái và nghỉ ngơi. Người bệnh nên tránh vận động mạnh, hút thuốc, uống cà phê và những tình huống gây căng thẳng. Đây đều là những yếu tố có thể khiến huyết áp tăng tạm thời.

    Sau khoảng 5 phút nghỉ ngơi, hãy đo lại huyết áp. Khi đo, bạn nên ngồi trên ghế có tựa lưng, đặt hai bàn chân xuống sàn và giữ cánh tay ngang tim. Hãy dùng vòng bít có kích thước phù hợp và không nói chuyện trong lúc đo. Nếu chỉ số vẫn cao, hãy ghi lại kết quả và liên hệ với bác sĩ.

    Huyết áp cao kèm triệu chứng bất thường

    Nếu huyết áp đạt 180/110 mmHg trở lên, hãy chờ một phút rồi đo lại. Nếu chỉ số vẫn cao và xuất hiện dấu hiệu như đau ngực, khó thở, đau đầu dữ dội, nhìn mờ, yếu người, tê bì, lú lẫn hoặc khó nói, bạn cần đi cấp cứu ngay. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo biến chứng nguy hiểm. Người bệnh không nên chờ đợi các triệu chứng tự biến mất.

    Huyết áp cao nhưng không có triệu chứng

    Ngay cả khi huyết áp vượt 180/120 mmHg nhưng cơ thể vẫn bình thường, bạn cũng cần bình tĩnh. Căng thẳng, uống cà phê hoặc bàng quang đầy có thể khiến huyết áp tăng tạm thời.

    Hãy ngồi thẳng lưng, tựa vào ghế, đặt hai chân xuống sàn và không bắt chéo chân. Duy trì tư thế này ít nhất 5 phút để cơ thể thư giãn.

    Bạn cũng có thể hít vào chậm bằng mũi, sau đó thở nhẹ bằng miệng trong vài phút. Nếu cơ thể thiếu nước, hãy uống từ từ một cốc nước lọc.

    Sau 5 phút nghỉ ngơi, hãy đo lại huyết áp để kiểm tra kết quả. Nếu chỉ số vẫn ở mức 180/110 mmHg trở lên, bạn cần liên hệ bác sĩ để được tư vấn, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

    Không tự ý uống thêm thuốc hạ huyết áp 

    Bác sĩ Goel lưu ý, người bệnh không được tự ý uống thêm thuốc hạ huyết áp hoặc dùng thuốc của người khác. Việc tăng liều thuốc có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

    Để kiểm soát huyết áp lâu dài, mỗi người nên giảm muối, ăn uống hợp lý, duy trì cân nặng khỏe mạnh và tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, hãy kiểm soát căng thẳng, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia.

    Một lần đo huyết áp cao chưa đủ để kết luận mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu nhiều lần đo đều cho kết quả cao, bạn nên đi khám bệnh để được tư vấn.

    Nếu quên uống thuốc huyết áp hằng ngày, hãy xử lý theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý uống gấp đôi liều để bù cho liều đã quên.

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