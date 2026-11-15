Người cao huyết áp có nên ăn trứng mỗi ngày?

Ăn trứng đúng cách có thể giúp bổ sung dinh dưỡng mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp ở phần lớn người khỏe mạnh, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ăn một quả trứng mỗi ngày có ảnh hưởng đến huyết áp?

Trứng chứa ít natri - khoáng chất có thể góp phần làm tăng huyết áp khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều. Một quả trứng lớn chỉ cung cấp khoảng 60 mg natri, thấp hơn nhiều so với mức giới hạn 1.500 mg mỗi ngày.

Tổng quan 15 nghiên cứu có đối chứng, được công bố trên tạp chí y khoa Current Hypertension Reports năm 2020, cho thấy ăn một quả trứng mỗi ngày không làm thay đổi đáng kể huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Thói quen này cũng không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim so với việc ăn một quả trứng hoặc ít hơn mỗi tuần.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn tối đa một quả trứng mỗi ngày. Lượng này vẫn có thể phù hợp với chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Ăn trứng đúng cách có thể giúp bổ sung dinh dưỡng mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp ở phần lớn người khỏe mạnh Ảnh: P.H tạo từ AI

Trứng cung cấp dưỡng chất có lợi cho huyết áp

Một quả trứng lớn chứa khoảng 63 mg kali, 5 mg magiê và 6 g protein. Trong đó, kali giúp cân bằng natri trong cơ thể, còn magiê hỗ trợ thư giãn mạch máu.

Protein trong trứng giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đây cũng là yếu tố có lợi cho việc duy trì huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Một số nghiên cứu ghi nhận người ăn từ 5 quả trứng mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, có thể cải thiện huyết áp ở mức độ nhẹ.

Cholesterol trong lòng đỏ trứng có đáng lo?

Một quả trứng lớn chứa khoảng 200 mg cholesterol, phần lớn tập trung ở lòng đỏ. Khi cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là cholesterol LDL, chất này có thể góp phần hình thành mảng bám trong thành động mạch. Tình trạng xơ vữa khiến mạch máu hẹp và kém đàn hồi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, trứng có thể làm tăng cả cholesterol LDL và HDL trong máu. Trong đó, LDL góp phần hình thành mảng bám động mạch, còn HDL giúp vận chuyển cholesterol dư thừa về gan để xử lý.

Tổng quan nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Nutrition năm 2017 không tìm thấy mối liên hệ giữa lượng trứng tiêu thụ và những thay đổi bất lợi trong tỷ lệ LDL và HDL.

Ai cần chú ý khi ăn trứng?

Người trưởng thành khỏe mạnh thường không cần kiêng trứng. Tuy nhiên, người mắc bệnh tim mạch, có cholesterol LDL từ 160 mg/dL trở lên hoặc mắc tiểu đường loại 2 cần chú ý lượng trứng tiêu thụ và tổng lượng cholesterol trong chế độ ăn.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường có nguy cơ xơ vữa động mạch cao hơn do những tổn thương mạch máu liên quan đến bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều trứng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở nhóm này.

Vì vậy, người có bệnh nền nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn lượng trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe, thay vì tự ý kiêng hoàn toàn.

Chế biến trứng thế nào tốt cho tim mạch?

Trứng luộc hoặc chần là những cách chế biến phù hợp để hạn chế chất béo bổ sung. Khi làm trứng khuấy, nên hạn chế thêm bơ và muối. Có thể sử dụng một lượng dầu ô liu vừa phải thay cho các loại chất béo bão hòa.

Ngoài ra, không nên thường xuyên ăn trứng cùng thịt xông khói, xúc xích, giăm bông hoặc phô mai chế biến. Những thực phẩm này thường chứa nhiều muối và chất béo bão hòa, không có lợi cho việc kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Thay vào đó, có thể kết hợp trứng với bánh mì nguyên cám, rau bina, nấm hoặc quả bơ để bổ sung chất xơ và đa dạng dưỡng chất.

Nhìn chung, trứng không phải thực phẩm cần loại bỏ khỏi thực đơn của người quan tâm đến huyết áp. Điều quan trọng là ăn với lượng phù hợp, lựa chọn cách chế biến lành mạnh và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối.