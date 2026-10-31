Bóc vỏ trứng luộc: Những mẹo nhỏ ít người biết

Trứng luộc là món ăn quen thuộc trong bữa sáng hoặc các món salad. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng vỏ bám chặt vào lòng trắng, khiến quả trứng bị nham nhở sau khi bóc. Theo các chuyên gia khuyến nông và an toàn thực phẩm tại Mỹ, một vài thao tác sau khi luộc có thể giúp hạn chế tình trạng này.

Ngâm trứng vào nước đá ngay sau khi luộc

Sau khi trứng chín, nên vớt ra và cho ngay vào tô nước lạnh hoặc nước đá. Cách làm này giúp trứng nhanh chóng hạ nhiệt, ngừng quá trình tiếp tục chín. Khi nguội, phần bên trong co lại nhẹ, tạo điều kiện để lớp vỏ và màng bên trong tách khỏi lòng trắng.

Có thể ngâm trứng trong nước đá khoảng 5 phút hoặc lâu hơn đến khi nguội hoàn toàn Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Trứng luộc thường dễ bóc hơn ngay sau khi được làm nguội. Có thể ngâm trứng trong nước đá khoảng 5 phút hoặc lâu hơn đến khi nguội hoàn toàn.

Bà Vicki Hayman, chuyên gia giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng thuộc Đại học Wyoming (Mỹ), cũng khuyên chuẩn bị sẵn một tô nước đá để ngâm trứng ngay khi kết thúc quá trình luộc. Việc làm nguội nhanh không chỉ hỗ trợ bóc vỏ mà còn giúp lòng đỏ giữ được độ mềm, hạn chế bị quá chín, theo uwyoextension.org.

Làm nứt đều vỏ, bóc từ đầu to

Sau khi trứng nguội, đặt lên mặt bàn và gõ nhẹ cho vỏ nứt nhỏ đều khắp quả. Tiếp đó, lăn nhẹ trứng giữa hai lòng bàn tay để làm lỏng lớp vỏ và màng bên trong.

Theo Trung tâm Khuyến nông Brunswick County thuộc Đại học Bang Bắc Carolina (Mỹ), nên bắt đầu bóc từ đầu to của quả trứng, nơi có túi khí tự nhiên tạo khoảng trống giữa vỏ và lòng trắng. Có thể giữ trứng dưới vòi nước lạnh trong khi bóc để lớp vỏ dễ tách ra hơn.

Bóc trứng dưới vòi nước lạnh

Nếu vỏ trứng vẫn bám chặt, có thể bóc dưới vòi nước lạnh. Dòng nước giúp rửa trôi các mảnh vỏ nhỏ, hỗ trợ tách vỏ thuận lợi hơn và hạn chế làm sứt bề mặt lòng trắng.

Độ tươi của trứng cũng ảnh hưởng đến khả năng bóc vỏ. Trứng mới thu hoạch thường khó bóc hơn do lớp màng bên trong bám chặt vào vỏ. Theo tài liệu của Đại học Bang Utah (Mỹ), có thể để trứng mới thu hoạch khoảng 2 tuần trước khi luộc để việc bóc vỏ dễ dàng hơn. Trong khi đó, trứng mua tại siêu thị thường đã trải qua thời gian bảo quản nhất định nên không cần để thêm ở nhà.

Không nên bỏ qua việc bảo quản trứng

Trứng luộc chín cần được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi chế biến và nên sử dụng trong vòng 7 ngày. Không nên để trứng đã luộc ở nhiệt độ phòng quá lâu, kể cả khi chưa bóc vỏ, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Những mẹo trên có thể giúp việc bóc trứng dễ dàng hơn, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào độ tươi, kích thước trứng và phương pháp luộc. Để hạn chế trứng bị nứt hoặc nhiễm khuẩn, không nên dùng vật nhọn chọc thủng vỏ trước khi luộc.