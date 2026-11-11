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    3 điều không nên làm sau khi uống thuốc huyết áp vào buổi sáng

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý

    Thuốc điều trị huyết áp cao giúp kiểm soát áp lực máu lên thành mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim, suy tim, tổn thương thận. Nhiều người có thói quen uống thuốc vào buổi sáng để duy trì huyết áp ổn định trong ngày.

    Tuy nhiên, một số hoạt động, thói quen có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Để dùng thuốc huyết áp an toàn và hiệu quả, người bệnh nên lưu ý những điều sau:

    Không đứng dậy quá nhanh hoặc vận động mạnh

    Một số thuốc điều trị huyết áp cao có thể khiến huyết áp giảm, đặc biệt lúc mới uống hoặc sau khi bác sĩ điều chỉnh liều. Khi huyết áp giảm quá mức, người bệnh đôi khi cảm thấy choáng váng, hoa mắt, mất thăng bằng, thậm chí ngất xỉu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

    3 điều không nên làm sau khi uống thuốc huyết áp vào buổi sáng - Ảnh 1.

    Một số thuốc điều trị huyết áp cao có thể khiến huyết áp giảm, dẫn đến hạ huyết áp tư thế

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Tình trạng này thường liên quan đến hạ huyết áp tư thế, xảy ra khi huyết áp giảm sau khi chuyển từ tư thế nằm hoặc ngồi sang đứng. Khi đó, máu tạm thời dồn xuống phần dưới cơ thể, trong khi cơ chế điều hòa tuần hoàn chưa kịp điều chỉnh để duy trì lượng máu cung cấp cho não.

    Một số nhóm thuốc như thuốc chẹn alpha, thuốc lợi tiểu và thuốc giãn mạch có thể góp phần gây ra tình trạng này. Người cao tuổi, người bị mất nước hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc hạ huyết áp cũng dễ gặp tác dụng phụ này hơn.

    Vì vậy, người bệnh không nên đột ngột đứng bật dậy nếu đang cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng sau khi uống thuốc. Khi thức dậy, nên chuyển từ tư thế nằm sang ngồi, chờ cơ thể thích nghi rồi mới từ từ đứng lên. Nếu cảm thấy mất thăng bằng, hãy ngồi hoặc nằm xuống để hạn chế nguy cơ té ngã.

    Không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc cảm

    Một sai lầm thường gặp ở người bị huyết áp cao là uống thuốc không kê đơn để điều trị đau đầu, đau nhức cơ thể, cảm lạnh hoặc nghẹt mũi mà không kiểm tra thành phần. Một số loại thuốc trong nhóm này có thể làm tăng huyết áp hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc điều trị.

    Chẳng hạn, thuốc giảm đau thuộc nhóm kháng viêm không steroid (NSAIDs), như ibuprofen và naproxen, khiến cơ thể giữ muối và nước, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của thận.

    Không uống rượu bia sau khi uống thuốc

    Rượu bia sẽ ảnh hưởng đến huyết áp và làm thay đổi tác dụng của một số loại thuốc điều trị huyết áp cao. Rượu bia có thể làm giãn mạch máu và khiến huyết áp giảm tạm thời sau khi uống, tiến sĩ Michael Roerecke tại Đại học Toronto (Canada) cho biết.

    Khi kết hợp với thuốc hạ huyết áp, tác dụng làm giảm huyết áp tăng lên ở một số người. Người bệnh vì thế có thể gặp tình trạng hoa mắt, mất thăng bằng hoặc ngất xỉu.

    Tốt nhất, người bệnh nên tránh uống rượu bia nếu chưa biết rõ mức độ tương tác với thuốc đang dùng. Không nên cho rằng chỉ cần uống cách thời điểm dùng thuốc vài giờ là hoàn toàn an toàn. Nguyên nhân là bởi tác dụng của thuốc có thể kéo dài trong nhiều giờ hoặc cả ngày, theo Medical News Today.

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