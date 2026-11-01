Lỡ quên uống thuốc huyết áp, cần xử trí như thế nào?

"Quên uống thuốc huyết áp là chuyện có thể gặp, đừng quá lo. Với nhiều loại thuốc, khi nhớ ra mà còn xa giờ uống liều tiếp theo thì có thể uống liều đã quên; nếu đã gần giờ liều sau thì bỏ qua, uống tiếp đúng lịch. Tuyệt đối không uống gấp đôi để bù liều đã quên", GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết.

Cần kiểm tra lại huyết áp, nếu lỡ quên uống thuốc ẢNH: LIÊN CHÂU

Chuyên gia tim mạch lưu ý, mỗi thuốc điều trị tăng huyết áp có hướng dẫn khác nhau, nên xem tờ hướng dẫn hoặc hỏi bác sĩ, dược sĩ, không áp dụng chung một mốc giờ cho mọi thuốc. Nếu có máy, bạn nên đo lại huyết áp; nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, yếu liệt hoặc nói khó thì cần gọi cấp cứu ngay. Tốt nhất hãy đặt chuông nhắc và uống thuốc đều mỗi ngày, kể cả khi huyết áp đã ổn.

Phần lớn thuốc huyết áp dùng một lần mỗi ngày hiện nay có tác dụng kéo dài, nên trễ vài giờ không có nghĩa thuốc hết tác dụng ngay.

Với nhiều thuốc, nhớ ra khi còn xa liều kế tiếp thì có thể uống liều đã quên; nếu đã gần liều sau thì bỏ qua, uống tiếp đúng lịch, tuyệt đối không uống gấp đôi để bù.

Mỗi thuốc có hướng dẫn riêng, vì vậy cần xem đúng tờ hướng dẫn hoặc hỏi bác sĩ, dược sĩ. Thuốc tác dụng dài giúp duy trì hiệu quả, nhưng bạn vẫn cần uống đều mỗi ngày và nên đặt chuông nhắc để tránh quên.

GS Hùng cũng lưu ý về sai lầm thường gặp với người đã có chỉ định dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, đó là "huyết áp bình thường rồi nên tôi ngừng thuốc". Người bệnh uống thuốc vài tuần hoặc vài tháng, đo thấy huyết áp xuống 120 - 130 mmHg thì rất vui và nghĩ mình đã khỏi bệnh nên tự dừng thuốc. Sau một thời gian, huyết áp lại tăng.

"Cần hiểu rằng, trong đa số trường hợp, huyết áp trở về mức mục tiêu chính là vì thuốc đang có tác dụng, chứ không có nghĩa bệnh tăng huyết áp đã biến mất", bác sĩ Hùng cho biết.

Ông cũng lưu ý về sai lầm khi dùng thuốc, đó là: uống thuốc theo con số huyết áp từng ngày: hôm nay thấy huyết áp cao thì uống, ngày mai thấy thấp hơn thì bỏ. Cách uống "bữa có, bữa không" có thể làm huyết áp dao động và làm giảm hiệu quả bảo vệ tim, não, thận và hệ thống mạch máu.