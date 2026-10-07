Triệu chứng báo hiệu tăng huyết áp đột ngột, nguy hiểm

"Tăng huyết áp đột ngột" là tình huống huyết áp tăng nhanh trong thời gian ngắn hoặc tăng lên mức rất cao, cần được xử trí cấp cứu tránh các tai biến nguy hiểm.

"Nếu huyết áp tăng cao, đặc biệt khi trên 180/120 mmHg và người bệnh có một trong các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, đau lưng dữ dội, tê yếu tay chân, nói khó hoặc thay đổi thị lực, cần gọi cấp cứu ngay. Đây là tình trạng cần cấp cứu", theo Hội Tim mạch học Việt Nam.

Đo huyết áp đúng cách, nhận biết các dấu hiệu tăng huyết áp đột ngột để xử trí kịp thời ẢNH: LIÊN CHÂU

Tăng huyết áp thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì nhiều người có thể không có triệu chứng gì rõ rệt trong thời gian dài. Hội Tim mạch học Việt Nam lưu ý người bị tăng huyết áp cần nhận biết các dấu hiệu tăng huyết áp đột ngột để xử trí kịp thời.

Triệu chứng thường được nhắc đến nhiều nhất

Đau đầu dữ dội là triệu chứng thường được nhắc đến nhiều nhất. Người bệnh có thể cảm thấy đầu căng tức, đau nhiều hơn bình thường, đôi khi kèm buồn nôn hoặc nôn. Dù đau đầu không phải là dấu hiệu đặc hiệu riêng của tăng huyết áp, nhưng nếu cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội, nhất là khi đo thấy huyết áp rất cao, cần nghĩ tới khả năng huyết áp đang tăng nặng hoặc đã ảnh hưởng tới não. Đây là tình huống không nên tự theo dõi lâu ở nhà.

Một số người cảm thấy bồng bềnh, đứng không vững, nặng đầu hoặc lâng lâng. Những triệu chứng này có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau, nhưng nếu đi kèm với huyết áp tăng cao, nhất là ở người lớn tuổi hoặc có bệnh tim mạch, thì cần được thăm khám sớm để loại trừ tổn thương thần kinh hoặc tuần hoàn não.

Hội Tim mạch học Việt Nam cũng lưu ý, khi huyết áp tăng quá cao, tim phải làm việc nhiều hơn và có thể khởi phát thiếu máu cơ tim, hội chứng vành cấp hoặc bóc tách động mạch chủ ở người nguy cơ cao. Nếu đau ngực xuất hiện cùng huyết áp tăng cao, người bệnh cần đi cấp cứu ngay thay vì chờ xem có tự hết hay không.

Khi có những biểu hiện thần kinh như lơ mơ, lú lẫn, co giật, yếu liệt nửa người, méo miệng là dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm vì có thể liên quan đột quỵ hoặc bệnh não do tăng huyết áp.

Ngoài ra, người bệnh có thể có hồi hộp, tim đập nhanh, bồn chồn, lo âu, vã mồ hôi hoặc cảm giác khác thường. Những dấu hiệu này không đặc hiệu, nhưng nếu xuất hiện đột ngột cùng huyết áp tăng cao thì không nên chủ quan.

Với thị lực, nếu xuất hiện nhìn mờ, nhìn đôi, chói mắt hoặc xuất hiện "đốm đen" trước mắt là một trong những dấu hiệu gợi ý tổn thương cơ quan đích khi huyết áp tăng nặng.