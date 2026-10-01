Miễn phí sàng lọc đột quỵ cho người từ trên 40 tuổi

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo hướng dẫn khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Trong đó, người từ 16 đến dưới 60 tuổi sẽ được khám sàng lọc tăng huyết áp; đái tháo đường; rối loạn mỡ máu và một số ung thư có tỷ lệ mắc cao theo độ tuổi, giới; đánh giá về sức khỏe tâm thần, sa sút trí tuệ. Sẽ sàng lọc đột quỵ với người từ trên 40 tuổi.

Gia tăng người trẻ đột quỵ, Bộ Y tế dự kiến sàng lọc miễn phí nguy cơ cho người từ trên 40 tuổi ẢNH: TUẤN MINH

Nhóm người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), ngoài sàng lọc tăng huyết áp; đái tháo đường; rối loạn mỡ máu sẽ sàng lọc sa sút trí tuệ, nguy cơ loãng xương, té ngã.

Với sinh viên, cùng với khám sàng lọc tăng huyết áp; đái tháo đường; rối loạn mỡ máu như với nhóm người cao tuổi, sẽ được khám sàng lọc ung thư (vú, cổ tử cung và một số ung thư có tỷ lệ mắc cao theo độ tuổi, giới); đánh giá trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt, động kinh.

Về đột quỵ ở người trẻ và yếu tố nguy cơ, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai từng ghi nhận, bệnh nhân đột quỵ dưới 45 tuổi chiếm khoảng 10 - 15% các ca tại đây; khoảng 85% số ca đột quỵ do tăng huyết áp. Người trẻ thường chủ quan, ít khi theo dõi chỉ số huyết áp, ít tập luyện; thừa cân, béo phì.

Sàng lọc bệnh bẩm sinh

Trong nhóm phụ nữ mang thai và thai nhi, Bộ Y tế dự kiến khám sàng lọc trầm cảm; khám sàng lọc suy dinh dưỡng bào thai, đánh giá phát triển thai qua siêu âm. Sẽ sàng lọc khiếm thính bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh; khám sàng lọc khuyết tật vận động, giác quan, thần kinh, tâm thần, trí tuệ cho các trẻ sơ sinh.

Sẽ khám dinh dưỡng (đo chiều cao, cân nặng, đánh giá chỉ số BMI; khám sàng lọc bệnh, tật về mắt, răng miệng, tai - mũi - họng; sàng lọc dị tật khe hở môi vòm; rối loạn tự kỷ; nguy cơ bệnh lao, hen cho nhóm từ sơ sinh đến dưới 6 tuổi.

Cùng đó, nhóm học sinh được khám sàng lọc suy dinh dưỡng (đo chiều cao, cân nặng); khám sàng lọc bệnh, tật về mắt, bệnh răng miệng (sâu răng, viêm lợi, lệch lạc răng), tai - mũi - họng; khám sàng lọc cong vẹo cột sống, biến dạng xương khớp; đánh giá trầm cảm, lo âu, rối loạn nhân cách và hành vi.