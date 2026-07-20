Chỉ số xét nghiệm khi khám sức khỏe nam giới không nên 'bỏ quên'

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Hội Y học giới tính Việt Nam, suy giảm testosterone nam giới vốn được mặc định gắn với sức khỏe tuổi trung niên, từ lứa tuổi U50, U60, khi những dấu hiệu như giảm ham muốn, mệt mỏi, giảm cơ bắp đã biểu hiện rõ ràng.

Nhưng trên thực tế, y văn thế giới đã ghi nhận testosterone ở nam giới bắt đầu có xu hướng giảm dần ngay sau tuổi 30, với tốc độ trung bình khoảng 1% mỗi năm. Đây là một quá trình âm thầm, diễn ra từ từ trong nhiều năm trước khi các triệu chứng trở nên rõ rệt, nên rất dễ bị bỏ qua nếu không được tầm soát chủ động.

Testosterone ở nam giới liên quan sức khỏe cơ thể, nên được đánh giá chủ động theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa ẢNH: TUẤN MINH

Chính vì vậy, phần lớn nam giới ở độ tuổi 30 hiếm khi nghĩ đến việc xét nghiệm hormone này, đơn giản vì họ vẫn cảm thấy khỏe mạnh, vẫn đang ở "phong độ đỉnh cao", theo quan niệm phổ biến.

Chuyên gia nam học và giới tính nhìn nhận, tại Việt Nam, khái niệm "tầm soát testosterone" gần như vắng bóng trong các gói khám sức khỏe tổng quát dành cho nam giới trẻ và trung niên.

Trong khi các chỉ số như đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận được kiểm tra định kỳ, thì hormone sinh dục nam, vốn liên quan mật thiết đến năng lượng, tâm trạng, khối cơ, mật độ xương và sức khỏe tim mạch, lại thường chỉ được nhắc đến khi người bệnh đã có triệu chứng rõ ràng và tìm đến bác sĩ nam khoa.

Hệ quả là không ít nam giới chỉ phát hiện mình thiếu hụt testosterone khi đã ở giai đoạn muộn, lúc các ảnh hưởng lên sức khỏe thể chất và tinh thần đã tích lũy trong thời gian dài.

"Do đó, nam giới cần chủ động tầm soát sớm, testosterone, thay vì chờ triệu chứng xuất hiện. Tầm soát này giúp phát hiện các bất thường về nội tiết tố nam ngay từ giai đoạn đầu, từ đó có hướng theo dõi và can thiệp phù hợp, hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến thể chất, tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống của nam giới khi bước vào độ tuổi trung niên.

Điều này phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe nam giới trên thế giới đang dịch chuyển theo hướng chủ động và sớm hơn, thay vì thụ động chờ các dấu hiệu suy giảm sinh lý, mệt mỏi kéo dài hay thay đổi tâm trạng mới tìm đến bác sĩ", bác sĩ Lương chia sẻ.

Chuyên gia về nam khoa của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, lưu ý thêm, testosterone là hormone quan trọng đối nam giới vì không chỉ quy định các đặc tính ở người đàn ông mà còn có mặt ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể.

Hormone này chi phối rất lớn, hầu hết hoạt động và chức năng của cơ thể nam giới, từ hệ thống thần kinh, tim mạch, xương khớp, hô hấp, hệ tuần hoàn, tiết niệu và não bộ.

Testosterone làm tăng mật độ xương và có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu từ tủy xương, đồng thời giúp cho sự phát triển kết cấu của xương bằng cách tăng hấp thu canxi; giúp cơ thể điều hòa tốt các thành phần cholesterol và đường trong máu, hạn chế hình thành các mảng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và tiểu đường...

Bác sĩ Lương lưu ý, với nam giới Việt Nam, đặc biệt là nhóm bước qua tuổi 30, độ tuổi vẫn thường được mặc định là "đang ở đỉnh cao phong độ", việc chủ động tìm hiểu và tầm soát chỉ số testosterone định kỳ, dưới sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa nam học, nên được quan tâm để bảo vệ sức khỏe lâu dài, thay vì chờ đến khi cơ thể "lên tiếng" bằng những triệu chứng rõ ràng.

Xét nghiệm testosterone không chỉ là một chỉ số đơn lẻ để tự chẩn đoán, mà nên được thực hiện và đánh giá bởi bác sĩ chuyên khoa, kết hợp với các triệu chứng lâm sàng cụ thể của từng người, tương tự khuyến nghị mà giới chuyên môn quốc tế đã đưa ra.



