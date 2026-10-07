4 sai lầm thường gặp trong quá trình điều trị tăng huyết áp

"Huyết áp bình thường rồi nên tôi ngừng thuốc"

Sai lầm phổ biến nhất có lẽ là: "Huyết áp bình thường rồi nên tôi ngừng thuốc". Người bệnh tăng huyết áp sau khi uống thuốc vài tuần hoặc vài tháng, đo thấy huyết áp xuống 120 - 130 mmHg thì rất vui và nghĩ mình đã khỏi bệnh nên tự ngừng thuốc. Sau một thời gian, huyết áp lại tăng.

Kiểm soát huyết áp, tuân thủ dùng thuốc theo đơn của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe tim mạch ẢNH: LIÊN CHÂU

Cần hiểu rằng, trong đa số trường hợp, huyết áp trở về mức mục tiêu chính là vì thuốc đang có tác dụng, chứ không có nghĩa bệnh tăng huyết áp đã biến mất.

Sai lầm thứ hai là uống thuốc theo con số huyết áp từng ngày: hôm nay thấy huyết áp cao thì uống, ngày mai thấy thấp hơn thì bỏ. Cách uống "bữa có, bữa không" có thể làm huyết áp dao động và làm giảm hiệu quả bảo vệ tim, não, thận và hệ thống mạch máu.

Quá lo sợ tác dụng không mong muốn của thuốc

Sai lầm thứ ba là quá lo sợ tác dụng không mong muốn của thuốc. Chỉ cần đọc trên mạng thấy một tác dụng phụ nào đó là tự bỏ thuốc hoặc đổi thuốc. Trong khi đó, nguy cơ của tăng huyết áp không được điều trị đầy đủ - như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận - thường đáng lo ngại hơn rất nhiều.

Một sai lầm khác là chỉ dựa vào cảm giác. Tăng huyết áp thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", bởi một người có huyết áp rất cao vẫn có thể không đau đầu, không chóng mặt và cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Hướng dẫn của Hội Tim mạch châu Âu về tăng huyết áp năm 2024 (2024 European Society of Cardiology Guidelines for the Management of Elevated Blood Pressure and Hypertension) và Hướng dẫn của Hội Tim mạch Mỹ về phòng ngừa, phát hiện, đánh giá, quản lý tăng huyết áp ở người trưởng thành năm 2025 (2025 ACC/AHA Guideline for High Blood Pressure in Adults) đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát huyết áp lâu dài, theo dõi huyết áp ngoài phòng khám và tăng cường tuân thủ điều trị.

Một xu hướng quan trọng hiện nay là sử dụng viên phối hợp cố định, tức là kết hợp hai hoặc nhiều hoạt chất hạ huyết áp trong cùng một viên thuốc khi phù hợp. Cách này giúp đơn giản hóa việc điều trị và có thể cải thiện khả năng tuân thủ của người bệnh.

Thông điệp tôi muốn nhấn mạnh là: Đừng điều trị một con số huyết áp của ngày hôm nay; hãy điều trị nguy cơ tim mạch của nhiều năm về sau.

Nếu huyết áp xuống quá thấp, người bệnh chóng mặt, mệt nhiều hoặc xuất hiện tác dụng không mong muốn, nên trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh liều hoặc lựa chọn thuốc phù hợp, thay vì tự ý ngừng điều trị.