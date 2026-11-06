Đang uống thuốc huyết áp: 4 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

Những người đang uống thuốc điều trị huyết áp cao cần đi khám nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

Thường xuyên chóng mặt hoặc ngất xỉu

Thuốc điều trị huyết áp cao có thể gây tác dụng phụ chóng mặt. Tình trạng này thường xuất hiện khi huyết áp giảm, đặc biệt trong giai đoạn mới bắt đầu uống thuốc hoặc sau khi bác sĩ tăng liều. Người bệnh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mất thăng bằng hoặc choáng váng khi đứng dậy sau một thời gian ngồi hay nằm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một trong những tác dụng phụ phổ biến của thuốc điều trị huyết áp cao là có thể gây chóng mặt ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), huyết áp dưới 90/60 mmHg được xem là huyết áp thấp. Tuy nhiên, chỉ số này không nhất thiết nguy hiểm nếu người bệnh không có triệu chứng. Điều đáng lo ngại là huyết áp thấp đi kèm chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, nhìn mờ hoặc ngất xỉu.

Người đang uống thuốc huyết áp nên đi khám nếu thường xuyên bị choáng váng, đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện sau mỗi lần uống thuốc, kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt. Khi cảm thấy choáng, người bệnh nên ngồi hoặc nằm xuống để tránh té ngã, đồng thời hạn chế đứng dậy đột ngột.

Sưng mặt, môi, lưỡi hoặc khó thở

Sưng bất thường ở mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác khi đang uống thuốc huyết áp. Đây có thể là biểu hiện của phù mạch, một phản ứng nghiêm trọng có khả năng làm tắc nghẽn đường thở.

Nếu xuất hiện sưng lưỡi, sưng họng, khó thở hoặc khó nuốt, người bệnh cần gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện ngay lập tức, giáo sư Michael Winters, chuyên về y học cấp cứu tại Trường Y, Đại học Maryland (Mỹ), cho biết.

Chân, bàn chân hoặc mắt cá chân sưng phù

Sưng phù ở chân và mắt cá chân là tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng một số loại thuốc điều trị huyết áp cao, đặc biệt là thuốc chẹn kênh canxi như amlodipine. Nhóm thuốc này hoạt động bằng cách làm giãn mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và giảm áp lực lên thành động mạch.

Tuy nhiên, chúng cũng có thể làm thay đổi áp lực trong các mao mạch, khiến dịch thoát ra khỏi mạch máu và tích tụ ở những mô xung quanh. Tình trạng này thường biểu hiện rõ ở bàn chân và mắt cá chân.

Huyết áp vẫn tăng cao

Uống thuốc đều đặn nhưng huyết áp vẫn cao là dấu hiệu người bệnh cần trao đổi với bác sĩ. Tình trạng này có thể xảy ra khi liều thuốc chưa phù hợp, phác đồ điều trị chưa kiểm soát được huyết áp hoặc người bệnh đang sử dụng những loại thuốc khác làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Đặc biệt, nếu huyết áp trên 180/120 mmHg đi kèm đau ngực, khó thở, đau lưng, tê yếu một bên cơ thể, thay đổi thị lực hoặc khó nói thì cần đi cấp cứu. Tình trạng này có thể gây tổn thương cấp tính ở tim, não hoặc các cơ quan khác. Người bệnh cần gọi cấp cứu ngay, không chờ huyết áp tự giảm hoặc đợi đến lịch khám tiếp theo, theo Healthline.