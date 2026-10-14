4 sai lầm khi uống thuốc huyết áp khiến nguy cơ đột quỵ tăng

Người có huyết áp cao cần tránh những sai lầm khi uống thuốc sau:

Tự ý ngừng thuốc

Khi đo huyết áp thấy các chỉ số đã ổn định, điều cần tránh là tin rằng bệnh đã khỏi và ngừng thuốc. Huyết áp trở về mức mục tiêu có thể chính là kết quả của dùng thuốc đều đặn, chứ không có nghĩa huyết áp cao đã biến mất, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người bị huyết áp cao không nên tự ý tăng hay giảm liều khi chưa có sự tham khảo ý kiến với bác sĩ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người bệnh không nên tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc điều trị huyết áp khi chưa trao đổi với bác sĩ. Khi ngừng thuốc, huyết áp có thể tăng trở lại và làm giảm hiệu quả bảo vệ tim mạch, não bộ. Một số loại thuốc còn có thể gây ra phản ứng bất lợi nếu ngừng đột ngột.

Thường xuyên hoặc uống không đúng giờ

Quên uống thuốc, uống không đều đặn hoặc chỉ dùng thuốc khi cảm thấy huyết áp tăng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the American Heart Association phát hiện tuân thủ dùng thuốc có thể làm giảm nguy cơ xảy ra đột quỵ. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy mức độ tuân thủ tăng 20% có thể làm giảm khoảng 9% nguy cơ đột quỵ.

Để hạn chế quên thuốc, người bệnh hãy đặt báo thức trên điện thoại, sử dụng hộp chia thuốc theo ngày hoặc gắn thời điểm uống thuốc với một thói quen sinh hoạt cố định nào đó. Nếu phải dùng nhiều loại thuốc vào những thời điểm khác nhau, hãy hỏi bác sĩ liệu có thể đơn giản hóa lịch uống thuốc hay không.

Nếu lỡ quên một liều, người bệnh không nên tự động uống gấp đôi ở liều tiếp theo để bù. Cách xử lý phụ thuộc vào loại thuốc và thời điểm quên liều. Hãy đọc hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi bác sĩ, dược sĩ để biết cách xử lý phù hợp.

Tự ý tăng hoặc giảm liều khi huyết áp thay đổi

Khi đo được huyết áp cao, một số người tự uống thêm thuốc để nhanh chóng hạ chỉ số. Ngược lại, khi huyết áp thấp hơn thường ngày, họ tự giảm liều hoặc bỏ thuốc. Cả hai cách xử lý này đều đều mang rủi ro vì huyết áp thay đổi theo thời điểm trong ngày, mức độ vận động, căng thẳng và nhiều yếu tố khác.

Tự tăng liều khiến huyết áp hạ quá mức, gây chóng mặt, choáng váng hoặc ngất. Trong khi đó, tự giảm liều có thể khiến huyết áp không được kiểm soát đầy đủ.

Tự ngừng thuốc vì gặp tác dụng phụ

Một số người bị chóng mặt, mệt mỏi, ho khan hoặc phù chân sau khi dùng thuốc huyết áp. Những triệu chứng này có thể liên quan đến tác dụng phụ của thuốc.

Khi gặp những biểu hiện khó chịu, người bệnh đôi khi tự ngừng thuốc hoặc uống cách ngày để giảm tác dụng phụ. Tuy nhiên, điều này có thể khiến huyết áp mất kiểm soát và làm giảm hiệu quả điều trị. Cách xử lý phù hợp là thông báo cho bác sĩ về các triệu chứng đang gặp phải, theo Medical News Today.