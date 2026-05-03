Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 điều không nên làm khi phát hiện ai đó bị đột quỵ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/05/2026 01:18 GMT+7

Đột quỵ là tình trạng y khoa khẩn cấp, xảy ra khi mạch máu bị tắc hoặc vỡ, khiến dòng máu lên não gián đoạn. Khi não không được cung cấp đủ ô xy từ máu, tế bào thần kinh bắt đầu tổn thương chỉ sau vài phút.

  • Khi phát hiện người bị đột quỵ, không tự ý cạo gió, chích máu
  • Không cho ăn, uống bất kỳ thứ gì và tránh di chuyển người bệnh sai cách
  • Nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất

Điều trị càng sớm càng giúp giảm tổn thương não và hạn chế di chứng, đặc biệt trong đột quỵ thiếu máu não do tắc mạch. Nguyên nhân là do một số phương pháp điều trị chỉ hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

4 điều không nên làm khi phát hiện ai đó bị đột quỵ - Ảnh 1.

Người bị đột quỵ có thể bị ảnh hưởng khả năng nuốt, do đó không nên cho uống nước vì dễ gây sặc

ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo bởi Gemini

Tuy nhiên, khi thấy người thân có biểu hiện như méo miệng, nói khó, yếu tay chân hoặc mất thăng bằng đột ngột, nhiều người lại xử lý theo thói quen hoặc truyền miệng dân gian. Một số hành động tưởng như vô hại như để người bệnh nằm nghỉ, cho uống thuốc có thể khiến điều trị bị chậm trễ.

Dưới đây là những điều không nên làm nếu nghi ngờ ai đó đang bị đột quỵ:

Không tự ý cho uống aspirin hoặc thuốc

Một số người nghĩ rằng aspirin có thể làm loãng máu nên sẽ giúp ích khi nghi ngờ đột quỵ. Đây là quan niệm nguy hiểm vì không phải tất cả các trường hợp đột quỵ đều do cục máu đông gây ra.

Hiệp hội Đột quỵ Mỹ cho biết đột quỵ có thể xảy ra do tắc mạch máu não hoặc do xuất huyết não. Nếu người bệnh đang bị xuất huyết não, dùng aspirin có thể khiến tình trạng chảy máu nghiêm trọng hơn. Ngoài aspirin, cũng không nên cho người bệnh uống thuốc huyết áp, thuốc cảm hoặc bất kỳ bài thuốc dân gian nào khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Không cho người bệnh ăn hoặc uống nước

Người bị đột quỵ có thể bị ảnh hưởng khả năng nuốt do tổn thương vùng não kiểm soát cơ họng và đường thở. Vì vậy, cho uống nước, sữa hoặc ăn cháo trong lúc chờ cấp cứu có thể làm tăng nguy cơ sặc. Nếu người bệnh nôn ói thì nên để họ nằm nghiêng sang một bên để hạn chế nguy cơ hít dịch nôn vào phổi.

Không để người bệnh đi ngủ hoặc ở một mình

Một số người thấy bệnh nhân mệt hoặc than nhức đầu nên nghĩ rằng để họ ngủ một lát sẽ giúp cơ thể hồi phục. Trên thực tế, đây có thể là thời điểm tình trạng tổn thương não đang tiến triển nặng hơn.

Nếu người bệnh ngủ hoặc ở một mình, người thân có thể không nhận ra khi triệu chứng trở nặng như mất ý thức, khó thở hoặc liệt nặng hơn. Điều này cũng làm tăng nguy cơ bỏ lỡ thời gian điều trị quan trọng.

Đừng cố cạo gió, châm cứu hoặc mẹo dân gian

Trong một số trường hợp, khi người bệnh đột ngột méo miệng hoặc yếu tay chân, người thân có thể nghĩ đến cạo gió, bấm huyệt, chích máu đầu ngón tay hoặc các mẹo dân gian khác.

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy những biện pháp trên có thể đảo ngược đột quỵ và quan trọng hơn là chúng làm mất thời gian cấp cứu. Với đột quỵ, từng phút đều quan trọng vì hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương mỗi phút nếu dòng máu không được phục hồi, theo Medical News Today.

Tin liên quan

4 dấu hiệu đột quỵ trong đêm: Thoáng qua nhưng cực kỳ nguy hiểm

4 dấu hiệu đột quỵ trong đêm: Thoáng qua nhưng cực kỳ nguy hiểm

Đột quỵ không phải lúc nào cũng xảy ra hoàn toàn đột ngột. Trong nhiều trường hợp, cơ thể đã phát ra những tín hiệu cảnh báo trước đó, đặc biệt là các cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua.

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ cục máu đông tắc mạch máu não xuất huyết não aspirin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận