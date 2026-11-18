Dưới đây là 6 lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa tim mạch dành cho người bị huyết áp cao, giúp hình thành thói quen buổi sáng có lợi và kiểm soát huyết áp tốt hơn, theo trang tin Eating Well.

Đừng vội lướt điện thoại ngay khi thức dậy

Vừa thức dậy đã lướt điện thoại xem tin tức làm tăng lo âu và căng thẳng, khiến huyết áp tăng cao. Có thể nghe nhạc thư giãn để kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, giảm huyết áp.

Hãy dành vài phút mỗi sáng hít thở chậm rãi trong không gian yên tĩnh giúp hạ huyết áp và giảm nhịp tim ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Đo huyết áp

Bác sĩ Jeffrey Le, chuyên khoa tim mạch can thiệp, làm việc tại Mỹ, khuyên: Nên đo huyết áp vào mỗi buổi sáng.

Nên đo vào cùng thời điểm mỗi buổi sáng, tốt nhất trong vòng 1 giờ đầu thức dậy, sau khi rửa mặt, vệ sinh, ngồi nghỉ ít nhất 5 phút, trước khi ăn uống hoặc dùng thuốc. Tránh đo ngay khi vừa rời giường để ngăn ngừa sai lệch. Nếu huyết áp từ 180/120 mmHg trở lên, hãy đi cấp cứu ngay.

Hít thở sâu

Hít thở sâu bằng cơ hoành kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm chịu trách nhiệm nghỉ ngơi và tiêu hóa, tác động tức thì đến huyết áp và căng thẳng. Hãy dành vài phút tĩnh lặng mỗi sáng hít thở chậm rãi trong không gian yên tĩnh giúp hạ huyết áp và giảm nhịp tim.

Bổ sung kali vào bữa sáng

Cô Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng và tư vấn phòng ngừa bệnh tim mạch nổi tiếng của Mỹ, cho biết: Kali giúp cân bằng nồng độ natri trong cơ thể và hỗ trợ quá trình giãn mạch, nhờ đó giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Hãy thử thêm chuối vào yến mạch, xay kiwi vào sinh tố, hoặc phết bơ lên bánh mì nướng để tăng lượng kali.

Ra ngoài trời

Dành thời gian trong tự nhiên giúp giảm huyết áp nhờ giảm căng thẳng và thư giãn tinh thần. Ánh nắng buổi sáng hỗ trợ sản sinh vitamin D duy trì độ linh hoạt mạch máu và điều hòa huyết áp, đồng thời điều chỉnh nhịp sinh học ổn định.

Uống cà phê vừa phải

Chuyên gia Routhenstein giải thích: Quá nhiều caffeine có thể gây tăng huyết áp đột ngột trong thời gian ngắn do kích thích hệ thần kinh giao cảm và làm co mạch máu.

Tránh uống quá nhiều cà phê. Theo một nghiên cứu, hầu hết mọi người có thể tiêu thụ an toàn khoảng 1 - 3 tách cà phê mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp.

Nếu được tiêu thụ vừa phải, axit chlorogenic trong cà phê còn có khả năng hạ huyết áp và có thể giúp cân bằng lại tác động (tăng huyết áp tạm thời) của caffeine.

Ngoài ra, hãy ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, vận động và hạn chế rượu bia.