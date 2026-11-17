Nhiều người có cảm giác muốn đi vệ sinh ngay sau khi uống một tách cà phê, dù khoa học vẫn chưa rõ cơ chế bên trong ruột. Giờ đây, nghiên cứu đã phát hiện uống cà phê thường xuyên không chỉ thay đổi vi khuẩn đường ruột mà còn tác động đến sinh lý của đường ruột.

Kết quả nghiên cứu cho thấy người uống cà phê thường xuyên có hệ vi sinh vật đa dạng hơn ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Thí nghiệm nuốt viên nang điện tử tại Đan Mạch

Nghiên cứu do Khoa Dinh dưỡng, Thể dục và Thể thao, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) thực hiện, dẫn đầu là nghiên cứu sinh tiến sĩ Francesca Bucci và Phó giáo sư Henrik Munch Roager.

Nhóm tác giả đã cho 61 người tham gia nuốt 1 viên nang điện tử nhỏ vào ruột để đo thời gian vận chuyển, nhiệt độ, độ axit và cơn co thắt ở trong ruột. Người tham gia được chia thành nhóm uống cà phê thường xuyên, ít nhất là 1 tách mỗi ngày và nhóm uống ít hơn.

Kết quả cho thấy người uống cà phê thường xuyên có hệ vi sinh vật đa dạng hơn. Đáng chú ý, độ axit trong ruột non của họ thấp hơn rõ rệt và đại tràng xuất hiện nhiều cơn co thắt hơn so với nhóm uống ít cà phê, theo trang tin y khoa News Medical.

Cơn co thắt ruột hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Các tác giả giải thích cơn co thắt ruột hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, ngừa táo bón và giữ cơ ruột hoạt động tốt. Đồng thời, độ axit tại ruột non tác động tích cực đến hoạt động của men tiêu hóa phân hủy thức ăn.

Theo Phó giáo sư Roager, cà phê kích thích nhiều quá trình tiêu hóa như tiết axit dạ dày, và nhiều người cũng ghi nhận cà phê tác động lên hệ tiêu hóa nên kết quả này không phải ngẫu nhiên.

Các nhà khoa học kết luận cần thêm nghiên cứu kiểm soát lượng cà phê uống vào, nhưng việc hiểu rõ cơ chế tác động lên nhu động ruột sẽ mở ra hướng kích thích tiêu hóa tự nhiên, điều trị táo bón một cách hiệu quả cho người bệnh.