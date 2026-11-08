Bí quyết uống cà phê tốt hơn cho sức khỏe: Chỉ thêm chừng này đường

Nghiên cứu mới cho thấy uống cà phê không đường hoặc chỉ thêm một lượng đường nhỏ có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm thấp hơn.

Nghiên cứu trên 46.222 người phát hiện điều gì?

Nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition đã phân tích dữ liệu của 46.222 người tham gia Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ giai đoạn 1999 - 2018. Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Khoa học và Chính sách Dinh dưỡng Friedman, Đại học Tufts (Mỹ), sau đó đối chiếu dữ liệu với hồ sơ tử vong quốc gia.

Nên ưu tiên cà phê đen không đường hoặc chỉ thêm một ít đường để hạn chế lượng đường bổ sung Ảnh: P.H tạo từ AI

Kết quả cho thấy những người uống 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch thấp hơn. Đáng chú ý, mức giảm nguy cơ tử vong sớm được ghi nhận ở nhóm uống cà phê đen không đường hoặc chỉ thêm ít đường.

Cụ thể, nhóm uống cà phê với lượng đường bổ sung thấp có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn khoảng 14%. Ở nhóm uống 2 - 3 tách mỗi ngày, mức giảm được ghi nhận lên đến 17%. Trong khi đó, cà phê có nhiều đường hoặc sữa không cho thấy mối liên hệ tương tự, theo trang tin nghiên cứu Study Finds.

Mỗi tách cà phê nên thêm bao nhiêu đường?

Điều đáng chú ý là người uống cà phê không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn đường. Theo kết quả nghiên cứu, lượng đường bổ sung dưới 2,5 g mỗi tách, tương đương khoảng nửa muỗng cà phê, vẫn nằm trong nhóm ghi nhận lợi ích về nguy cơ tử vong. Khi lượng đường vượt mức này, mối liên hệ có lợi không còn được ghi nhận rõ ràng.

Một nghiên cứu khác công bố năm 2022, phân tích dữ liệu của 171.616 người tham gia ngân hàng sinh học Anh (UK Biobank), cũng ghi nhận người uống khoảng 1,5 - 3,5 tách cà phê đen không đường hoặc chỉ thêm một lượng đường nhỏ mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 29 - 31%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cà phê chứa caffeine cùng nhiều hợp chất sinh học có hoạt tính, trong đó có các chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể góp phần lý giải một số lợi ích sức khỏe được ghi nhận ở người uống cà phê.

Vì vậy, nếu yêu thích cà phê, bạn có thể ưu tiên cà phê đen hoặc chỉ thêm một lượng nhỏ đường, sữa. Hạn chế các loại cà phê pha nhiều đường, sữa đặc và si rô cũng là cách giảm lượng đường bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày.