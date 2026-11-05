Uống cà phê mỗi ngày: 5 lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe

Cà phê chứa caffeine và nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu ghi nhận thói quen uống cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tử vong thấp hơn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tim mạch, đường ruột đến kiểm soát cân nặng Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Liên quan đến tuổi thọ cao hơn

Nghiên cứu công bố năm 2025 trên The Journal of Nutrition cho thấy, người uống ít nhất một tách cà phê có caffeine mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16%. Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cũng thấp hơn 17% so với nhóm không uống.

Ở nhóm uống cà phê kèm đường, sữa hoặc kem, mức giảm nguy cơ tử vong thấp hơn, khoảng 14%.

Kết quả này cho thấy thói quen uống cà phê có thể liên quan đến sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chứng minh cà phê trực tiếp giúp kéo dài tuổi thọ.

Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Cà phê có thể tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột. Một số nghiên cứu ghi nhận người uống cà phê, kể cả loại đã loại bỏ caffeine, có lượng vi khuẩn Lawsonibacter asaccharolyticus cao hơn.

Vi khuẩn này tham gia chuyển hóa các hợp chất trong cà phê, tạo ra axit quinic có hoạt tính chống oxy hóa. Ngoài ra, polyphenol trong cà phê còn có thể hỗ trợ duy trì sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột.

Cà phê cũng có khả năng kích thích nhu động ruột, giúp một số người đi tiêu đều đặn hơn.

Sức khỏe tình dục ở nam giới

Nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí PLOS ONE ghi nhận nam giới uống khoảng 1 - 2 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ rối loạn cương dương thấp hơn 42% so với nhóm đối chiếu.

Bên cạnh đó, caffeine có thể giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng vận động. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận nồng độ testosterone tăng tạm thời sau khi sử dụng caffeine kết hợp với tập luyện.

Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để khẳng định cà phê có tác dụng điều trị rối loạn cương dương hoặc cải thiện trực tiếp chức năng tình dục.

Hỗ trợ trao đổi chất, kiểm soát cân nặng

Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng tạm thời tốc độ trao đổi chất và mức tiêu hao năng lượng. Một số nghiên cứu ghi nhận mức tăng khoảng 5 - 20% trong vài giờ sau khi uống cà phê.

Caffeine còn thúc đẩy quá trình phân giải chất béo để tạo năng lượng. Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy uống cà phê trước bữa ăn có thể giúp nam giới giảm lượng calo tiêu thụ, nhưng tác dụng này chưa được ghi nhận rõ ở phụ nữ.

Dù vậy, cà phê không phải thức uống giảm cân. Kiểm soát cân nặng vẫn cần kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên.

Nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính thấp hơn

Nhiều nghiên cứu quan sát ghi nhận người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc một số bệnh thấp hơn, gồm tiểu đường loại 2, Parkinson, bệnh tim mạch, đột quỵ, suy tim và một số ung thư như ung thư gan, đại trực tràng.

Các nhà khoa học cho rằng caffeine và polyphenol trong cà phê có thể góp phần tạo nên những tác động này thông qua cơ chế chống oxy hóa, chống viêm và điều hòa chuyển hóa.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là mối liên quan được ghi nhận qua nghiên cứu, chưa chứng minh cà phê trực tiếp phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh trên.

Uống cà phê thế nào cho phù hợp?

Caffeine có thể gây mất ngủ, hồi hộp, bồn chồn hoặc làm nặng thêm triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản ở người nhạy cảm. Vì vậy, cần điều chỉnh lượng uống theo khả năng dung nạp của cơ thể.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ - FDA, lượng caffeine tối đa khuyến nghị cho một người trưởng thành khỏe mạnh là không quá 400 mg/ngày.

Người muốn hạn chế caffeine có thể chọn cà phê đã loại bỏ caffeine. Dù sử dụng loại nào, cũng nên hạn chế thêm nhiều đường, sữa đặc hoặc kem.

Cà phê chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, không thay thế thuốc điều trị hay các biện pháp phòng bệnh đã được khuyến cáo.