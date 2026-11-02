Uống cà phê mỗi sáng, đường huyết thay đổi thế nào?

Theo tiến sĩ Catherine Metzgar, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), cà phê có thể ảnh hưởng tới đường huyết do có chứa caffeine.

Caffeine trong cà phê có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, tạo ra phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy” của cơ thể. Quá trình này làm tăng hoạt động của một số hormone như epinephrine (adrenaline), norepinephrine và cortisol. Những thay đổi này có thể thúc đẩy gan giải phóng glucose dự trữ vào máu, khiến đường huyết tăng tạm thời sau khi uống cà phê, theo Health.

Người mắc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường nên chú ý đến lượng caffeine tiêu thụ, đồng thời theo dõi đường huyết trước và sau khi uống cà phê để nhận biết phản ứng của cơ thể ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bà Michelle Routhenstein, thạc sĩ dinh dưỡng (Mỹ), cho biết caffeine còn có thể làm giảm độ nhạy insulin trong thời gian ngắn. Khi đó, cơ thể sử dụng glucose kém hiệu quả hơn, khiến đường huyết có thể tăng tạm thời.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không giống nhau ở tất cả mọi người. Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn. Các hợp chất có hoạt tính sinh học trong cà phê, chẳng hạn polyphenol và axit chlorogenic, được cho là có thể góp phần vào mối liên quan này. Dù vậy, chưa thể khẳng định cà phê trực tiếp cải thiện độ nhạy insulin hoặc giúp phòng ngừa tiểu đường ở tất cả mọi người.

Những yếu tố nào làm thay đổi phản ứng đường huyết khi uống cà phê?

Ảnh hưởng của cà phê đến đường huyết không chỉ phụ thuộc vào caffeine mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như:

Thành phần thêm vào cà phê: Đường, siro tạo hương và kem pha sẵn có đường sẽ làm tăng lượng carbohydrate và calo trong thức uống. Theo chuyên gia Metzgar, những thành phần này có thể khiến đường huyết tăng, đặc biệt ở người uống nhiều tách cà phê mỗi ngày.

Uống khi bụng đói: Chuyên gia Routhenstein cho biết uống cà phê ngay khi thức dậy và lúc bụng đói có thể khiến đường huyết tăng do nồng độ cortisol buổi sáng cao và caffeine được hấp thu nhanh hơn. Ngược lại, uống cà phê sau bữa sáng có thể giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột so với uống khi bụng đói.

Đặc điểm cá nhân: Di truyền, mức độ nhạy cảm với caffeine, chất lượng giấc ngủ, căng thẳng và tình trạng chuyển hóa đều có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể sau khi uống cà phê.

Có nên điều chỉnh thói quen uống cà phê?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), lượng caffeine khoảng 400 mg mỗi ngày thường không liên quan đến tác động tiêu cực ở phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, mức dung nạp caffeine khác nhau tùy từng người; hàm lượng caffeine trong cà phê cũng thay đổi theo loại hạt và cách pha chế.

Người mắc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường nên chú ý đến lượng caffeine tiêu thụ, những thành phần được thêm vào cà phê và các loại thực phẩm bạn ăn cùng, đồng thời có thể theo dõi đường huyết trước và sau khi uống cà phê để nhận biết phản ứng của cơ thể. Nếu đường huyết thường xuyên biến động sau khi uống, nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn.

Quan trọng hơn, kiểm soát đường huyết cần dựa trên tổng thể chế độ dinh dưỡng, vận động thể chất, giấc ngủ và việc tuân thủ điều trị. Không nên chỉ dựa vào việc uống hay ngừng uống cà phê để đánh giá khả năng kiểm soát bệnh.