Uống hạt chia lúc nào tốt cho đường huyết? Điều cần biết trước khi dùng

Hạt chia có thể được bổ sung vào bữa sáng, bữa phụ hoặc các món ăn trong ngày. Lợi ích phụ thuộc vào khẩu phần, cách sử dụng và chế độ ăn tổng thể, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Buổi sáng: Hỗ trợ no lâu

Thêm hạt chia vào yến mạch, sữa chua hoặc sinh tố giúp tăng lượng chất xơ trong bữa sáng. Chất xơ hấp thụ nước, tạo thành dạng gel và làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó góp phần duy trì cảm giác no lâu hơn.

Người mới ăn hạt chia nên bắt đầu với lượng nhỏ, tăng dần tùy khả năng dung nạp và uống đủ nước để hạn chế đầy bụng, khó chịu đường tiêu hóa.

Thêm hạt chia vào yến mạch, sữa chua hoặc sinh tố giúp tăng lượng chất xơ trong bữa sáng Ảnh: P.H tạo từ AI

Buổi trưa: Bữa phụ giàu chất xơ

Hạt chia có thể được ngâm trong nước để tạo gel, sau đó dùng cùng nước chanh không đường hoặc thêm vào sữa chua. Đây là cách bổ sung chất xơ giữa các bữa ăn, có thể giúp giảm cảm giác đói.

Nên ngâm hạt chia cho nở hoàn toàn trước khi dùng, tránh nuốt hạt khô vì hạt có thể hút nước và nở ra, gây nghẹn, đặc biệt ở người có khó khăn khi nuốt.

Trước khi ngủ có giúp ổn định đường huyết?

Hạt chia chứa chất xơ, protein và axit béo omega-3 dạng ALA. Chất xơ cùng protein có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate trong bữa ăn, qua đó góp phần hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Vanessa King, người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, cho biết chất xơ trong hạt chia hấp thụ nước và tạo dạng gel, hỗ trợ làm chậm quá trình tiêu hóa.

Tiến sĩ Dara Ford, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học American (Mỹ), cũng giải thích rằng chất xơ và protein có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu carbohydrate.

Tuy nhiên, những tác động này không đồng nghĩa uống hạt chia trước khi ngủ sẽ giữ đường huyết ổn định suốt đêm. Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh xác định đây là thời điểm tốt nhất cho người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Những lợi ích khác của hạt chia

Ngoài hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn, hạt chia còn cung cấp chất xơ giúp duy trì hoạt động đường ruột, hạn chế táo bón khi được sử dụng cùng đủ nước. Axit béo ALA trong hạt chia là một dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật; cơ thể chỉ chuyển đổi một phần nhỏ ALA thành EPA và DHA.

Hạt chia có thể góp phần xây dựng chế độ ăn tốt cho tim mạch, nhưng không nên xem đây là thực phẩm có thể tự điều trị tăng huyết áp, cholesterol cao hoặc tiểu đường.

Tóm lại, không có một thời điểm “vàng” đã được chứng minh để uống hạt chia kiểm soát đường huyết. Có thể dùng hạt chia vào thời điểm thuận tiện, ưu tiên khẩu phần phù hợp, ngâm nở trước khi ăn và kết hợp với chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên. Người mắc tiểu đường vẫn cần theo dõi đường huyết và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.