Chị N.T.B (47 tuổi, ở TP.HCM) mắc tăng huyết áp, cho biết cách đây 2 tháng thường gặp tình trạng tim đập nhanh, nóng phừng mặt vào chiều tối sau khi ăn tối.

"Tôi không có thói quen đo huyết áp. Những lúc như vậy, tôi thường uống 1 ly nước chanh rồi nằm nghỉ, vài tiếng sau hoặc ngủ tới sáng là hết. Thời gian gần đây thì ít bị hơn nên tôi cũng không đi khám", chị B. chia sẻ.

Mỗi lần đo huyết áp, nên ghi lại chỉ số, thời điểm đo, triệu chứng và những thực phẩm đã sử dụng trong bữa ăn ẢNH: NHƯ QUYÊN

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Diệu Anh, Trưởng Đơn vị Khám sức khỏe doanh nghiệp, Bệnh viện đa khoa Gia Định, cho hay tình trạng tăng huyết áp sau ăn diễn ra thường xuyên có thể phản ánh động mạch bị xơ cứng, kém đàn hồi hoặc cơ thể đang chịu áp lực chuyển hóa, tiềm ẩn nguy cơ tim mạch lâu dài.

"Do huyết áp tăng cao có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng, việc đo và ghi nhận chỉ số huyết áp trước và sau bữa ăn sẽ giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá sự biến động huyết áp của người bệnh", bác sĩ Diệu Anh nói.

Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến huyết áp sau ăn?

Theo bác sĩ Diệu Anh, bên cạnh lượng muối trong thức ăn, một số yếu tố khác cũng có thể khiến huyết áp dao động sau bữa ăn mà người dân cần lưu ý:

Khẩu phần ăn: Ăn quá no/khẩu phần ăn lớn có thể khiến huyết áp tăng tạm thời. Ở một số người lớn tuổi, sau khi ăn no lại dễ tụt huyết áp, người có bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp nền cũng có thể thấy huyết áp dao động mạnh.

Thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn: Các bữa ăn giàu carbohydrate - đặc biệt là những loại chứa đường tinh luyện hoặc đường đơn có trong các loại bánh kẹo, đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn - thường gây ra tình trạng sụt giảm huyết áp đáng kể ở một số người.

Ngoài ra, bữa ăn giàu chất béo bão hòa (mỡ heo, mỡ bò, da gà, bơ…) hoặc chứa nhiều muối có thể làm tăng chỉ số huyết áp ở một số đối tượng nhất định.

Các yếu tố khác:

Rượu, bia: Uống rượu bia trong hoặc sau bữa ăn làm tăng nguy cơ tụt huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim, huyết áp; mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng sử dụng và tình trạng sức khỏe mỗi người.

Caffeine (cà phê, trà đậm, nước tăng lực): Có thể gây tăng huyết áp ngắn hạn.

Bệnh lý nền: Người cao tuổi, người mắc tiểu đường có biến chứng thần kinh tự chủ hoặc một số bệnh lý thần kinh dễ tụt huyết áp sau ăn.

Ăn quá no hoặc bữa ăn nhiều muối, chất béo bão hòa cũng có thể khiến huyết áp dao động ẢNH: NHƯ QUYÊN

Nên chú ý huyết áp nếu có biểu hiện bất thường sau ăn

Bác sĩ Diệu Anh cho biết, thay đổi huyết áp sau ăn thường xảy ra khoảng từ 30 phút - 2 giờ. Do đó, người thường xuyên xuất hiện triệu chứng bất thường sau bữa ăn có thể theo dõi huyết áp trước và sau ăn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thông thường, người bệnh có thể đo huyết áp trước bữa ăn và đo lại ở một số thời điểm trong vòng 2 giờ sau ăn để ghi nhận sự thay đổi.

Nếu chỉ số huyết áp tâm thu thay đổi nhiều hơn 20mmHg so với trước khi ăn và thường xuyên lặp lại hoặc kéo dài, nên đi khám để tìm ra nguyên nhân, từ đó có kế hoạch điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hoặc thuốc men phù hợp, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

"Tuân thủ chế độ thuốc men, dinh dưỡng như hạn chế muối và thức ăn nhiều chất béo, tăng cường rau xanh, vận động thường xuyên phù hợp với sức khỏe, cũng như theo dõi và ghi lại nhật ký huyết áp là những việc người bệnh tăng huyết áp nên làm. Duy trì mức huyết áp ổn định trong mục tiêu góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và phòng ngừa các biến chứng như đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, suy thận…", bác sĩ Diệu Anh khuyên.