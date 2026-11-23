Uống cà phê ngay khi thức dậy có thể làm tăng huyết áp

Chuyên gia y học chức năng Arno Kroner, làm việc tại Mỹ, cho biết nhiều người vừa rời giường đã pha cà phê để tỉnh táo. Tuy nhiên, caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, có thể khiến cơ thể mất nước và đi vệ sinh thường xuyên hơn sau khi uống.

Nếu chưa uống nước mà đã dùng cà phê ngay sau khi thức dậy, nguy cơ mất nước có thể tăng. Cơ thể mất nước khiến máu đặc hơn, làm giảm lượng dịch trong mạch máu và buộc tim phải bơm máu với sức cản lớn hơn, từ đó có thể làm tăng huyết áp, theo Health.

Uống nước trước khi nhâm nhi cà phê có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp do mất nước ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Uống nước trước cà phê có lợi gì?

Các chuyên gia cho rằng uống nước trước cà phê có thể giúp giảm nguy cơ huyết áp tăng vọt do mất nước. Một nghiên cứu năm 2022 cũng cho thấy người bị tăng huyết áp thường có xu hướng thiếu nước hơn.

Nên uống cà phê sau bữa sáng

Cà phê có tính axit, dễ gây khó chịu tiêu hóa hoặc trào ngược axit, từ đó làm tăng cảm giác căng thẳng và lo âu. Vì vậy, một số chuyên gia khuyên nên uống cà phê sau bữa sáng, bởi uống khi bụng đói có thể làm caffeine hấp thu nhanh hơn và tăng nguy cơ kích ứng dạ dày.

Uống cà phê đúng cách có thể mang lại lợi ích cho tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê đúng cách có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim hoặc đột quỵ.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa European Heart Journal cho thấy uống một tách cà phê vào buổi sáng giúp giảm 31% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, đồng thời giảm 16% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, theo Express.

Đa số người lớn khỏe mạnh không nên dùng quá 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 2-3 tách cà phê. Phụ nữ mang thai nên giới hạn ở mức 200 mg/ngày; người nhạy cảm với caffeine hoặc bị tăng huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ.