Theo một số nghiên cứu, ước tính cứ 4 người từ 25 - 49 tuổi thì có 1 người tăng huyết áp và đây là nguyên nhân chính gây nên đột quỵ ở người trẻ. Ngoài ra, đột quỵ ở người trẻ còn liên quan đến các yếu tố di truyền, có bất thường về mạch máu, hoặc tình trạng đông máu, dẫn đến nguy cơ vỡ mạch máu, hoặc tắc mạch máu gia tăng.

Người trẻ cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, dự phòng sớm nguy cơ đột quỵ ẢNH: LIÊN CHÂU

Các triệu chứng liên quan đột quỵ: đột ngột có cảm giác tê hay yếu liệt ở mặt, tay hoặc chân (các triệu chứng thường xảy ra ở một bên cơ thể - nửa người); đột ngột không nói được, giọng nói bị méo hoặc nói vô nghĩa; đột ngột mất thị lực, đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện ở một bên mắt; đột ngột đau đầu dữ dội; chóng mặt, cơ thể mất thăng bằng hoặc không thể thực hiện vận động theo ý muốn…

Theo Trung tâm Đột quỵ, để giảm nguy cơ đột quỵ, cần khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các yếu tố nguy cơ, nếu có thì cần điều trị sớm, chẳng hạn điều trị tăng huyết áp, các bệnh lý chuyển hóa, béo phì… Nên thay đổi thói quen, sinh hoạt khoa học, không hút thuốc lá…

Khoảng 1/3 các ca đột quỵ xuất hiện sau khi có một hoặc nhiều cơn đột quỵ nhẹ hay còn gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua. Cơn thiếu máu não thoáng qua xảy ra do tình trạng ngừng tạm thời việc cung cấp máu lên não. Mất thị lực đột ngột, yếu một cánh tay hoặc chân trong ít phút có thể xuất hiện do cơn thiếu máu não thoáng qua. Đây thường là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý đột quỵ não nhưng dễ bị bỏ qua.