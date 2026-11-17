Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết đột quỵ gồm 2 nhóm chính: Đột quỵ thiếu máu não do tắc nghẽn mạch máu và đột quỵ xuất huyết não do vỡ mạch máu.

Trong đột quỵ thiếu máu não, huyết khối (cục máu đông) có thể hình thành ngay trong động mạch cấp máu cho não, thường liên quan đến tình trạng xơ vữa động mạch. Một số trường hợp, huyết khối hình thành tại tim, chẳng hạn ở người mắc rung nhĩ, sau đó bong ra và theo dòng máu di chuyển đến não, gây tắc nghẽn động mạch.

Hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy chứng minh giác hơi hoặc chích lể có thể lấy huyết khối trong lòng mạch để phòng ngừa đột quỵ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

"Huyết khối gây đột quỵ thiếu máu não nằm bên trong hệ thống mạch máu, có thể xuất phát từ tim hoặc các động mạch cấp máu cho não. Đây là những vị trí mà các tác động ngoài da như giác hơi hay chích máu đầu ngón tay không thể trực tiếp tiếp cận", bác sĩ Nhất Duy nhấn mạnh.

Thấy máu sẫm màu, vón cục không đồng nghĩa đã loại bỏ huyết khối gây đột quỵ

Theo bác sĩ Nhất Duy, cần phân biệt giác hơi thông thường và giác hơi kết hợp chích lể. Giác hơi thông thường sử dụng áp lực âm tác động lên da mà không lấy máu ra ngoài. Trong khi đó, giác hơi kết hợp chích lể tạo những vết chích nhỏ trên da, sau đó sử dụng lực hút để đưa máu từ các mạch máu nông tại vị trí thực hiện ra ngoài.

Khi máu thoát ra khỏi mạch, cơ chế đông máu tự nhiên được kích hoạt để cầm máu, khiến phần máu này có thể vón thành cục. Màu đỏ sẫm của máu cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp khác, trong đó có mức độ kết hợp của oxy với hemoglobin trong hồng cầu.

Vì vậy, hiện tượng máu sẫm màu hoặc vón cục quan sát được sau khi chích lể không phải là bằng chứng đã loại bỏ "máu độc", "máu xấu" hay huyết khối gây đột quỵ.

Không thể dùng giác hơi, chích lể để phòng ngừa đột quỵ

Bác sĩ Nhất Duy cho biết trong y học hiện đại, điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp nhằm khôi phục dòng máu đến vùng não bị thiếu máu càng sớm càng tốt. Tùy tình trạng người bệnh và kết quả chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ có thể chỉ định thuốc tiêu sợi huyết để làm tan huyết khối hoặc can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ chuyên biệt.

Với phương pháp can thiệp, bác sĩ đưa ống thông qua hệ thống động mạch đến vị trí tắc nghẽn để lấy hoặc hút huyết khối trực tiếp trong lòng mạch. Đây là cơ chế hoàn toàn khác với lực hút trên bề mặt da của giác hơi.

Theo lý luận y học cổ truyền, giác hơi có tác dụng sơ thông kinh mạch, hoạt huyết khứ ứ và chỉ thống, thường được ứng dụng trong một số chứng đau.

Về mặt sinh lý, giác hơi có thể làm thay đổi tuần hoàn máu tại chỗ và tạo ra những đáp ứng ở vùng mô được điều trị. Tuy nhiên, khái niệm "hoạt huyết khứ ứ" trong y học cổ truyền không đồng nghĩa với việc loại bỏ huyết khối gây tắc động mạch theo y học hiện đại.

"Hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy chứng minh giác hơi hoặc chích lể có thể lấy huyết khối trong lòng mạch để phòng ngừa đột quỵ. Việc thực hiện sai kỹ thuật còn có thể gây tổn thương da, bỏng, chảy máu hoặc nhiễm trùng. Đặc biệt, các kỹ thuật kết hợp chích lể cần bảo đảm vô khuẩn để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh qua đường máu. Đáng nói, việc bảo đảm các yêu cầu này có thể không được kiểm soát đầy đủ tại những cơ sở thiếu điều kiện và chuyên môn", bác sĩ Nhất Duy cho hay.

Để phòng ngừa đột quỵ lâu dài, thay vì áp dụng các "mẹo" hoặc phương pháp truyền miệng, người dân cần kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu, duy trì vận động phù hợp, không hút thuốc lá và tuân thủ điều trị các bệnh lý tim mạch nếu có.