Tuy nhiên, huyết áp không phải yếu tố ảnh hưởng duy nhất. Người có huyết áp cao đang kiểm soát được huyết áp, vẫn có thể bị đột quỵ nếu mắc một số vấn đề sức khỏe khác, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Rung nhĩ sẽ làm tăng rủi ro hình thành cục máu đông ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dù huyết áp đã ổn định nhưng người bệnh vẫn có thể đột quỵ nếu xuất hiện các vấn đề sức khỏe sau:

Tiểu đường khiến mạch máu dễ bị tổn thương

Tiểu đường là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, ngay cả khi người bệnh đã kiểm soát tốt huyết áp. Đường huyết thường xuyên ở mức cao sẽ gây tổn thương nội mạc, tức lớp tế bào mỏng bao phủ mặt trong của mạch máu.

Qua thời gian, tình trạng này sẽ gây xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, người mắc tiểu đường cần kiểm soát đường huyết bằng chế độ ăn lành mạnh, tập luyện đều đặn và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Rung nhĩ dễ hình thành cục máu đông

Rung nhĩ là một dạng rối loạn nhịp tim, trong đó hai buồng tâm nhĩ co bóp không đều và nhanh bất thường. Hệ quả là làm máu dễ ứ đọng, từ đó hình thành cục máu đông.

Cục máu đông có thể theo dòng máu di chuyển lên não và làm tắc động mạch, gây đột quỵ thiếu máu não. Nguy cơ này vẫn tồn tại ngay cả khi huyết áp của người bệnh được kiểm soát tốt. Điều này là do nguyên nhân xuất phát từ hoạt động bất thường của tim chứ không chỉ liên quan đến áp lực trong lòng mạch máu.

Một điểm đáng lưu ý là rung nhĩ đôi khi không gây triệu chứng rõ ràng. Một số người có thể cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, mệt mỏi, chóng mặt hoặc khó thở. Tuy nhiên, cũng có trường hợp không xuất hiện dấu hiệu bất thường và chỉ phát hiện bệnh khi kiểm tra điện tâm đồ.

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Thừa cân, ít vận động

Thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ đột quỵ thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Khi mỡ tích tụ quá mức trong cơ thể, đặc biệt là mỡ nội tạng, cơ thể dễ xuất hiện tình trạng kháng insulin, rối loạn mỡ máu và viêm kéo dài. Những thay đổi này kích thích hình thành xơ vữa động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Trong khi đó, ít vận động khiến cơ thể đốt ít calo hơn, dễ tăng cân và làm suy giảm khả năng kiểm soát đường huyết. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Annals of Internal Medicine cho thấy ít vận động trong thời gian dài có thể khiến nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 tăng 91% và bệnh tim mạch tăng 14,3%.

Do đó, người đang điều trị huyết áp cao nên kiểm soát cân nặng ở mức phù hợp. Họ không nhất thiết phải tập luyện với cường độ cao, chỉ cần đi bộ thường xuyên, đạp xe hoặc vận động thể chất phù hợp là có thể giảm nguy cơ đột quỵ, theo Medical News Today.