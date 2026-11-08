Cô gái 26 tuổi đột quỵ khi đang lái xe máy

Nhận thấy các dấu hiệu bất thường, người dân đã nhanh chóng gọi cấp cứu đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, qua thăm khám lâm sàng kết hợp các cận lâm sàng chuyên sâu (MRI, CTA), các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não cấp và nhanh chóng chỉ định phương pháp điều trị tối ưu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời trong “thời gian vàng”, bệnh nhân H. đã được chỉ định can thiệp bằng thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) qua đường tĩnh mạch - phương pháp giúp tái thông mạch máu não bị tắc nghẽn một cách nhanh chóng nhằm hạn chế tối đa tổn thương tế bào não.

Quá trình tiêm thuốc rTPA diễn ra thuận lợi dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ. Kết quả ghi nhận vô cùng khả quan: Tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt từng giờ và hiện tại đã hồi phục gần như hoàn toàn, không để lại di chứng nặng nề, các chức năng vận động nửa người trái đã trở lại trạng thái bình thường.

Bác sĩ phân tích kết quả cận lâm sàng ẢNH: X.A

Đột quỵ ở người trẻ và yếu tố nguy cơ

Qua khai thác tiền sử bệnh lý, được biết bệnh nhân H. có thói quen sử dụng rượu bia với tần suất nhiều trong thời gian dài.

Ngày 8.11, bác sĩ chuyên khoa 2 La Thị Tuyết Hoa - Khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, nhấn mạnh rằng lạm dụng rượu bia hay chất kích thích, kết hợp với áp lực công việc, lối sống ít vận động hoặc thức khuya là những "ngòi nổ" nguy hiểm làm tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa mỡ máu và xơ vữa động mạch - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ não ở người trẻ tuổi.

Bác sĩ Hoa chia sẻ, đột quỵ ở người trẻ thường diễn biến đột ngột và có thể để lại di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu kịp thời. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, kiểm soát các bệnh lý nền và thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, khi phát hiện người có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như: Méo miệng, liệt mặt, nói đớ hoặc nói khó, yếu liệt tay chân một bên, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các mẹo dân gian mà phải nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có chuyên khoa đột quỵ để tận dụng "thời gian vàng" cứu lấy não kịp thời.