Khám sức khỏe định kỳ tại Hà Nội: Phát hiện nhiều người đường huyết tăng nguy hiểm

Mới đây, trong ngày khám sức khỏe định kỳ tại xã Ô Diên, ông N.B.C được khám tổng quát và thực hiện các xét nghiệm cơ bản sàng lọc bệnh mạn tính. Kết quả xét nghiệm máu do Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thực hiện cho thấy định lượng glucose máu của ông C. vọt lên mức 32,5 mmol/l, cao gấp gần 6 lần mức bình thường (khoảng tham chiếu 3,9 - 5,6 mmol/l).

Đây là mức đường huyết đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê nếu không được can thiệp y tế ngay.

Nhiều người được phát hiện đường huyết cao ở mức nguy hiểm khi khám khám sức khỏe, sàng lọc bệnh miễn phí do Sở Y tế Hà Nội triển khai ẢNH: LIÊN CHÂU

Cùng ngày, bà N.T.L (66 tuổi) cũng ghi nhận chỉ số glucose máu lên tới 20,6 mmol/l. Cả hai trường hợp đã được các bác sĩ tư vấn khẩn cấp, phối hợp cùng trạm y tế hướng dẫn điều trị chuyên sâu kịp thời.

Một bác sĩ chuyên khoa nội tiết, đái tháo đường của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chia sẻ, tỷ lệ người mắc đái tháo đường trong cộng đồng tăng do các yếu tố: như lối sống ít vận động, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, béo phì.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm, không được phát hiện sớm, dẫn đến nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm về tim mạch, thần kinh, thận và mắt… Do đó, khám sức khỏe định kỳ không phải là kiểm tra sức khỏe thông thường, mà giúp mỗi người phát hiện các yếu tố nguy cơ hoặc phát hiện bệnh sớm, từ đó kiểm soát hiệu quả.

Bác sĩ đầu ngành về địa phương khám, sàng lọc bệnh

Tại các địa phương như xã Phú Nghĩa, nơi mỗi ngày đón khoảng 500 - 600 lượt người dân, hay xã Ô Diên với 800 - 1.000 lượt khám/ngày, các bác sĩ còn phát hiện nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, bệnh tim mạch và đái tháo đường.

Phần lớn người dân khi được phát hiện đều bất ngờ, bởi bệnh tật vốn âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu.

Hà Nội hiện còn khoảng 300.000 người sẽ được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh miễn phí trong tháng 11 này. Sở Y tế Hà Nội tiếp tục điều phối các bác sĩ của bệnh viện đầu ngành thủ đô hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở, đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế đồng đều, dù người dân khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tại địa bàn nào.

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trực tiếp chi viện kỹ thuật và nhân lực tại xã Ô Diên, Phú Nghĩa, Phúc Thịnh; Bệnh viện đa khoa Đức Giang hỗ trợ P.Bồ Đề, xã Thư Lâm; Bệnh viện đa khoa Medlatec hỗ trợ xét nghiệm và thăm khám chuyên môn tại xã Thạch Thất, Thượng Phúc, Bình Minh.