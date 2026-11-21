Khi nhắc đến kali, chuối thường là thực phẩm đầu tiên được nghĩ đến. Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 420 mg kali. Tuy nhiên, chuối không phải là thực phẩm duy nhất giàu kali.

Bà Lisa Valente, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), gợi ý thêm một số thực phẩm giàu kali dưới đây, giúp mọi người bổ sung vào thực đơn hằng ngày có lợi cho sức khỏe tim mạch, theo Eating Well.

Ngoài chuối, cá hồi, quả bơ, sữa chua và một số thực phẩm quen thuộc khác cũng là nguồn cung cấp kali dồi dào, có lợi cho huyết áp ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Cá hồi

Cá hồi được xem là thực phẩm có lợi cho tim mạch nhờ chứa nhiều axit béo omega-3. Bên cạnh đó, lượng kali trong cá hồi cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim. Trong 4 ounce (khoảng 113 g) cá hồi sống chứa khoảng 554 mg kali. Vì vậy, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung vào chế độ ăn.

Các hướng dẫn Dinh dưỡng Mỹ khuyến nghị bổ sung khoảng 8 ounce (225 g) hải sản đã nấu chín mỗi tuần trong chế độ ăn phù hợp.

Quả bơ

Nửa cốc bơ nghiền (115 g) chứa khoảng 560 mg kali.

Bơ còn cung cấp chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một khẩu phần tương đương khoảng 1/3 quả bơ cung cấp khoảng 75 calo, 7 g chất béo, 4 g carbohydrate, 3 g chất xơ và 1 g protein.

Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung bơ vào bữa ăn có thể giúp tăng cảm giác no. Tuy nhiên, tác động đối với cân nặng còn phụ thuộc khẩu phần và tổng năng lượng trong chế độ ăn.

Sữa chua

Một cốc sữa chua nguyên chất không béo (khoảng 225 - 245 g) chứa khoảng 573 mg kali.

Ngoài kali, một số loại sữa chua còn cung cấp các vi khuẩn có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Khi lựa chọn, nên ưu tiên sản phẩm nguyên chất, không thêm đường hoặc ít đường.

Khoai tây nướng cả vỏ

Khoai tây đôi khi bị đánh giá không tốt về mặt dinh dưỡng, nhưng thực tế lại chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt khi ăn cả vỏ.

Một củ khoai tây nướng cỡ vừa nguyên vỏ chỉ cung cấp khoảng 160 calo, 952 mg kali, đồng thời chứa các khoáng chất như magiê, phốt pho.

Đậu trắng

Nửa cốc đậu trắng nấu chín (khoảng 90g) chứa khoảng 500 mg kali.

Đây cũng là nguồn protein thực vật và chất xơ, góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Khi sử dụng đậu đóng hộp, nên chọn loại ít muối hoặc rửa sạch trước khi chế biến để giảm lượng natri.

Rau lá xanh đậm

Rau lá xanh đậm cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, trong đó có kali, canxi, vitamin C và vitamin K.

Một cốc cải bó xôi đã nấu chín (khoảng 180 g) chứa khoảng 839 mg kali. Bổ sung đa dạng các loại rau lá xanh vào bữa ăn là cách giúp tăng lượng vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn.

Lưu ý, kali từ thực phẩm có thể giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, nhưng người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng một số loại thuốc điều trị huyết áp, bệnh tim cần thận trọng khi tăng lượng kali.

Người bệnh nên hỏi bác sĩ về lượng kali phù hợp, không tự ý sử dụng viên bổ sung kali hoặc muối thay thế chứa kali.