Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), huyết áp dưới 120/80 mmHg được xếp vào nhóm bình thường; từ 130/80 mmHg trở lên thuộc ngưỡng tăng huyết áp. Riêng chỉ số dưới 90/60 mmHg thường được xem là huyết áp thấp.

Đáng chú ý, nếu huyết áp buổi sáng thường xuyên ở mức từ 140/90 mmHg trở lên, trong khi buổi tối vẫn ở mức bình thường, đây có thể là dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng huyết áp buổi sáng.

Huyết áp buổi sáng có ý nghĩa trong đánh giá nguy cơ tim mạch, nhưng cần dựa trên kết quả đo nhiều ngày thay vì một lần đo đơn lẻ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nhiều nghiên cứu đoàn hệ quy mô lớn cho thấy huyết áp đo tại nhà vào buổi sáng có khả năng dự báo đột quỵ và bệnh tim mạch. Mức tăng huyết áp quá mức sau khi thức dậy cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ đột quỵ trong một số nghiên cứu.

Tuy nhiên, hiện các bằng chứng chưa đủ để khẳng định việc chủ động giảm riêng mức tăng huyết áp buổi sáng có thể ngăn ngừa biến cố tim mạch. Mục tiêu điều trị vẫn là kiểm soát huyết áp trung bình trong ngày và về lâu dài.

Cách đo huyết áp buổi sáng chính xác

Bà Şule Yıldırım Eren, bác sĩ - chuyên gia về y học trường thọ (Thổ Nhĩ Kỳ), cho biết các chuyên gia đều khuyên nên đo huyết áp cả sáng và tối để đánh giá hiệu quả kiểm soát bệnh:

Buổi sáng: Đo trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy, sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn sáng, uống cà phê hoặc dùng thuốc.

Buổi tối: Đo trước khi đi ngủ.

Mỗi lần đo 2 lượt, cách nhau 1 phút; duy trì trong 7 ngày.

Người bệnh nên sử dụng máy đo tự động ở bắp tay đã được kiểm định, với vòng bít phù hợp, Trước khi đo, cần ngồi nghỉ yên tĩnh ít nhất 5 phút, giữ lưng tựa ghế, hai chân đặt trên sàn và cánh tay ngang mức tim. Không nên hút thuốc, uống caffeine hoặc vận động trong vòng 30 phút trước khi đo, theo hệ thống y tế Acibadem International (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nên uống thuốc huyết áp buổi sáng hay buổi tối thì tốt hơn?

Một thử nghiệm ngẫu nhiên năm 2022 trên 21.104 người trưởng thành bị tăng huyết áp tại Anh, được theo dõi trung vị 5,2 năm, cho thấy uống thuốc hạ huyết áp vào buổi sáng hay buổi tối không tạo ra khác biệt đáng kể về nguy cơ tử vong do mạch máu hoặc nhập viện vì nhồi máu cơ tim, đột quỵ không tử vong.

Điều quan trọng là người bệnh tuân thủ điều trị, không nên tự ý thay đổi liều hay giờ uống thuốc. Nếu huyết áp buổi sáng vẫn cao kéo dài, nên thông báo với bác sĩ để được điều chỉnh loại thuốc, phối hợp thuốc hoặc thời điểm dùng phù hợp.

Thực phẩm giàu kali có thể hỗ trợ đào thải natri, nhưng người mắc bệnh thận hoặc đang dùng một số loại thuốc cần hỏi bác sĩ trước khi bổ sung kali ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Kiểm soát huyết áp là mục tiêu đường dài

Ngoài việc tuân thủ dùng thuốc, người bệnh có thể áp dụng một số biện pháp sau:

Giảm muối, ưu tiên chế độ ăn DASH giàu rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Vận động aerobic cường độ vừa khoảng 150 phút mỗi tuần.

Giảm cân nếu thừa cân, béo phì; hạn chế rượu bia.

Duy trì giờ ngủ đều đặn, ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

Khám và điều trị ngưng thở khi ngủ nếu có dấu hiệu nghi ngờ.

Người bệnh nên đi khám nếu huyết áp buổi sáng thường xuyên cao hơn mục tiêu điều trị, có chênh lệch lớn giữa sáng và tối, hoặc kèm ngáy to, mệt mỏi dù ngủ đủ giấc. Đặc biệt, người mắc tiểu đường, bệnh thận hoặc từng có biến cố tim mạch cần được theo dõi chặt chẽ.

Kiểm soát huyết áp ổn định lâu dài, kết hợp dùng thuốc đúng chỉ định và thay đổi lối sống là cách quan trọng để giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.