Bác sĩ Kevin Kheder, chuyên gia tim mạch can thiệp tại Viện Tim mạch và Mạch máu Jeffrey M. Carlton, thuộc hệ thống y tế Hoag (Mỹ), cho biết huyết áp dao động tự nhiên trong ngày. Hoạt động thể chất, căng thẳng, đau đớn, caffeine, bữa ăn, thuốc đang sử dụng, tình trạng cung cấp nước cho cơ thể, chất lượng giấc ngủ và thậm chí cả việc nói chuyện trong lúc đo đều có thể ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp.

Từ đó, các bác sĩ tim mạch giải thích vì sao huyết áp thường tăng vào đầu ngày và thời điểm nên đo để có kết quả chính xác nhất, theo Prevention.

Huyết áp vào buổi sáng thường cao hơn một chút so với buổi tối. Đây là hiện tượng tự nhiên và có thể dự đoán được ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Vì sao huyết áp thường cao hơn vào buổi sáng?

Theo bác sĩ Cheng-Han Chen, chuyên gia tim mạch can thiệp tại Mỹ, huyết áp tăng và giảm trong ngày theo nhịp sinh học. Thông thường, huyết áp xuống thấp nhất khi ngủ, bắt đầu tăng vài giờ trước khi thức dậy, tiếp tục tăng trong ngày và có thể đạt đỉnh vào khoảng giữa trưa, sau đó giảm dần vào cuối buổi chiều và buổi tối.

Theo bác sĩ Kheder, trước khi thức dậy, cơ thể tăng tiết một số hormone như cortisol và adrenaline, đồng thời hoạt động của hệ thần kinh giao cảm tăng lên. Những thay đổi này góp phần làm nhịp tim nhanh hơn, mạch máu co lại và huyết áp tăng vào buổi sáng.

Ở một số người, đặc biệt là người bị tăng huyết áp, mức tăng này có thể rõ rệt hơn.

Thời điểm tốt nhất để đo huyết áp

Nếu huyết áp thường tăng vào buổi sáng và có thể đạt đỉnh vào khoảng giữa trưa, liệu có nên tránh đo trước thời điểm này để kết quả chính xác hơn? Theo các bác sĩ, điều này không cần thiết. Quan trọng hơn là duy trì việc đo huyết áp vào cùng thời điểm mỗi ngày và thực hiện đúng cách.

Cả bác sĩ Kheder và bác sĩ Chen đều khuyến nghị đo huyết áp vào buổi sáng, sau khi thức dậy và đi vệ sinh, trước khi ăn sáng hoặc uống thuốc điều trị huyết áp.

Nếu cần theo dõi hai lần mỗi ngày, có thể đo thêm vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Mỗi lần nên thực hiện hai lượt đo, cách nhau ít nhất một phút và ghi lại kết quả.

Trước khi đo, nên ngồi nghỉ yên tĩnh ít nhất 5 phút. Người đo cần ngồi tựa lưng vào ghế, hai bàn chân đặt bằng phẳng trên sàn, cánh tay được kê đỡ ngang mức tim. Trong lúc đo, không nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại.

Nếu không đo ngay sau khi thức dậy, cần tránh sử dụng caffeine, hút thuốc hoặc tập thể dục trong ít nhất 30 phút trước khi đo.

Nếu huyết áp thường tăng vọt đột ngột trong thời gian ngắn, không có yếu tố kích hoạt rõ ràng, cần lưu ý và thông báo với bác sĩ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Chú ý khi huyết áp dao động thất thường

Nhìn chung, huyết áp dao động theo nhịp sinh học là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, vẫn có một số kiểu biến động cần lưu ý, nhất là ở người có nguy cơ hoặc đang mắc tăng huyết áp.

Theo Mayo Clinic (Mỹ), một số kiểu biến động huyết áp cần được chú ý gồm:

Huyết áp tăng cao khi ngủ.

Huyết áp tăng cao bất thường vào sáng sớm.

Huyết áp giảm dưới 10% trong khi ngủ so với ban ngày.

Những biểu hiện này có thể liên quan đến tình trạng kiểm soát huyết áp chưa tốt hoặc một số vấn đề sức khỏe khác, do đó người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá.

Tình trạng tăng huyết áp dao động cũng cần được chú ý. Đây là hiện tượng huyết áp tăng vọt đột ngột trong thời gian ngắn, không có yếu tố kích hoạt rõ ràng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Kheder lưu ý thêm, nếu huyết áp cao hơn mức thường thấy trong một hoặc hai buổi sáng, người bệnh chưa cần quá lo lắng. Bác sĩ không chẩn đoán tăng huyết áp chỉ dựa trên một lần đo mà cần đánh giá xu hướng huyết áp qua nhiều lần đo, kết hợp với tình trạng sức khỏe tổng thể.