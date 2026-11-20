Khoai lang có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol

Khoai lang chứa chất xơ, trong đó có một phần chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này có khả năng liên kết với axit mật trong đường tiêu hóa, góp phần tăng đào thải axit mật qua phân. Để tạo axit mật mới, gan sử dụng cholesterol trong máu, qua đó có thể hỗ trợ điều hòa cholesterol.

Chế độ ăn giàu chất xơ cũng được ghi nhận có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ ăn khoai lang là có thể làm giảm đáng kể cholesterol LDL hoặc triglyceride.

Hiệu quả kiểm soát mỡ máu còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, mức độ vận động, cân nặng và các yếu tố sức khỏe khác.

Khoai lang giàu chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa - những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch Ảnh: P.H tạo từ AI

Kali trong khoai lang có lợi cho huyết áp

Một trong những dưỡng chất đáng chú ý của khoai lang là kali. Khoáng chất này giúp duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của cơ và hệ thần kinh, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp.

Kali giúp cơ thể tăng đào thải natri qua nước tiểu và hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của thành mạch. Nhờ đó, chế độ ăn cung cấp đủ kali có thể góp phần kiểm soát huyết áp, đặc biệt khi kết hợp với việc giảm lượng muối tiêu thụ.

Đây cũng là lý do khoai lang có thể được đưa vào thực đơn lành mạnh cho người cần kiểm soát huyết áp.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali cần thận trọng. Việc bổ sung thực phẩm giàu kali nên căn cứ vào chức năng thận và kết quả xét nghiệm máu.

Các chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ mạch máu

Khoai lang cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là carotenoid ở giống khoai ruột vàng, ruột cam và anthocyanin ở khoai lang tím.

Beta-carotene là tiền chất vitamin A, có khả năng tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Trong khi đó, anthocyanin là nhóm sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Stress oxy hóa và tình trạng viêm kéo dài có liên quan đến quá trình tổn thương mạch máu, góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vì vậy, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như khoai lang trong chế độ ăn đa dạng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn khoai lang trực tiếp cải thiện chức năng nội mô hoặc ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Ảnh: P.H tạo từ AI

Những dưỡng chất đáng chú ý trong khoai lang

Ngoài chất xơ và các chất chống oxy hóa, khoai lang còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết.

Carotenoid: Có nhiều trong khoai lang ruột cam, đặc biệt là beta-carotene, tiền chất vitamin A.

Anthocyanin: Tạo màu tím đặc trưng cho khoai lang tím, có đặc tính chống oxy hóa.

Kali: Tham gia điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải và duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp.

Magie: Cần thiết cho hoạt động của cơ, thần kinh và nhiều phản ứng chuyển hóa trong cơ thể.

Chất xơ: Hỗ trợ tiêu hóa, góp phần kiểm soát cholesterol và duy trì sức khỏe chuyển hóa.

Vitamin C: Tham gia tổng hợp collagen và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Theo số liệu dinh dưỡng được bài gốc dẫn lại, một củ khoai lang cỡ vừa, luộc bỏ vỏ, cung cấp khoảng 4 g chất xơ, 347 mg kali, 19 mg vitamin C, 27 mg magie và 14.300 mcg beta-carotene. Hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy giống khoai, kích thước và cách chế biến.

Ăn khoai lang thế nào để có lợi cho tim mạch?

Khoai lang có thể dùng trong bữa sáng hoặc thay thế một phần cơm, bánh mì và các nguồn tinh bột khác. Nên ưu tiên khoai lang luộc, hấp hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu, chế biến cùng nhiều đường và chất béo.

Để có chế độ ăn tốt cho tim mạch, nên kết hợp khoai lang với rau xanh, trái cây, các loại đậu, cá và nguồn đạm lành mạnh. Đồng thời, cần hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn và chất béo bão hòa.

Người mắc bệnh thận mạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng khoai lang phù hợp, do hàm lượng kali trong thực phẩm này tương đối đáng kể.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể góp phần xây dựng chế độ ăn tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào đủ khả năng thay thế chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên hoặc thuốc điều trị huyết áp và mỡ máu khi cần thiết.