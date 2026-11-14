7 ‘nguyên tắc vàng’ giúp phòng ngừa bệnh thận: Liệu bạn đã biết đủ?

Những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh thận bao gồm tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiền sử gia đình mắc bệnh thận và béo phì. Từ đó, Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (NKF) khuyên mọi người nên tuân theo 7 "nguyên tắc vàng" dưới đây để giảm nguy cơ mắc bệnh thận.

Khám sức khỏe định kỳ

Bác sĩ có thể kiểm tra bệnh thận thông qua:

Xét nghiệm nước tiểu: Xét nghiệm tỷ lệ albumin/creatinine niệu (ACR) giúp kiểm tra xem nước tiểu có chứa albumin - một loại protein trong máu - hay không. Khi thận bị tổn thương, protein này có thể rò rỉ vào nước tiểu.



Xét nghiệm máu: Xét nghiệm máu đo nồng độ creatinine, từ đó tính mức lọc cầu thận ước tính (eGFR), giúp đánh giá khả năng lọc máu và đào thải chất thải của thận.

Dinh dưỡng lành mạnh, kiểm soát huyết áp và đường huyết, vận động thường xuyên, bỏ thuốc lá, khám sức khỏe định kỳ và không lạm dụng thuốc giảm đau là các cách để bảo vệ thận ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Không lạm dụng thuốc giảm đau

Các thuốc giảm đau thuộc nhóm NSAIDs (thuốc chống viêm không steroid), chẳng hạn ibuprofen, có thể gây tổn thương thận, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên, kéo dài, liều cao hoặc ở người có sẵn yếu tố nguy cơ.

Nhóm thuốc này có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, ảnh hưởng đến chức năng lọc máu. Người mắc bệnh thận và những người có nguy cơ nên hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng thuốc giảm đau.

Kiểm soát huyết áp

Tăng huyết áp có thể gây tổn thương thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Nếu huyết áp thường xuyên ở mức cao, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng thuốc để kiểm soát. Bên cạnh đó, một số thay đổi đơn giản trong lối sống - như giảm lượng muối và rượu bia, kiểm soát cân nặng và tập thể dục thường xuyên - cũng giúp duy trì huyết áp ổn định.

Kiểm soát đường huyết

Đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ và cấu trúc lọc của cầu thận, khiến khả năng lọc máu suy giảm, lâu dần có thể dẫn đến bệnh thận mạn.

Nếu mắc tiểu đường, một trong những cách tốt nhất để bảo vệ thận là kiểm soát đường huyết hiệu quả. Kế hoạch điều trị có thể bao gồm điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn Địa Trung Hải và DASH có thể giúp kiểm soát huyết áp và mỡ máu. Các chế độ ăn này thường ưu tiên:

Rau xanh và trái cây tươi.

Sữa và các sản phẩm từ sữa không béo hoặc ít béo.

Ngũ cốc nguyên hạt.

Cá và thịt gia cầm.

Các loại đậu, hạt.

Đồng thời, cần hạn chế natri (muối), đường, chất béo và thịt đỏ.

Người đã mắc bệnh thận cần tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp với chức năng thận.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục giúp kiểm soát cân nặng, huyết áp và cholesterol; tăng cường sức mạnh, sức bền, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh thận.

Có nhiều hình thức vận động giúp duy trì sức khỏe, chẳng hạn như đi bộ, làm việc nhà, chơi thể thao hoặc tập các bài tập aerobic (thể dục nhịp điệu) như chạy bộ, bơi lội, đạp xe, leo cầu thang và đi bộ đường dài.

Bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe và có thể làm tổn thương mọi cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả thận. Nếu gặp khó khăn khi tự cai thuốc, nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn các phương pháp hỗ trợ phù hợp.