Đường huyết tăng sau khi ăn trái cây: Thử kết hợp 3 món này

Trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, nhưng cũng chứa carbohydrate tự nhiên có thể làm tăng đường huyết. Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Brownstein (Mỹ), kết hợp trái cây với thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh và chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường.

Dưới đây là 3 lựa chọn phù hợp, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ăn sữa chua không đường kết hợp với các loại trái cây tươi rất tốt cho việc kiểm soát đường huyết Ảnh: P.H tạo từ AI

Sữa chua không đường

Sữa chua, đặc biệt là loại giàu protein, cung cấp chất đạm và chất béo, giúp bữa ăn nhẹ cân đối hơn. Khi ăn cùng trái cây, các dưỡng chất này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate.

Nên chọn sữa chua không đường hoặc ít đường bổ sung, kết hợp với quả mọng, táo hoặc các loại trái cây tươi.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép đưa ra tuyên bố sức khỏe có điều kiện rằng ăn sữa chua thường xuyên, ít nhất 2 cốc mỗi tuần, có thể liên quan đến giảm nguy cơ tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý bằng chứng khoa học còn hạn chế.

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia và hạt lanh cung cấp chất xơ, protein và chất béo không bão hòa. Những dưỡng chất này giúp làm chậm tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn.

Có thể rắc một ít hạt lên trái cây hoặc sữa chua để tăng giá trị dinh dưỡng. Nên chọn loại nguyên chất, không tẩm muối hoặc đường.

Phô mai

Phô mai cung cấp protein, chất béo và canxi, trong khi nhiều loại có hàm lượng carbohydrate tương đối thấp. Ăn một lượng vừa phải cùng táo, lê hoặc quả mọng có thể giúp bữa ăn nhẹ cân đối hơn, đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate.

Tuy nhiên, nên ưu tiên phô mai ít muối và chú ý khẩu phần vì một số loại chứa nhiều chất béo bão hòa.

Ăn trái cây thế nào để tốt cho đường huyết?

Người khỏe mạnh và người mắc tiểu đường không nhất thiết phải loại bỏ trái cây khỏi thực đơn. Nên ưu tiên trái cây tươi nguyên quả thay vì nước ép, kiểm soát khẩu phần và kết hợp với thực phẩm giàu protein, chất xơ hoặc chất béo lành mạnh.

Người mắc tiểu đường cần tính lượng carbohydrate từ trái cây vào khẩu phần hằng ngày và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Kết hợp trái cây với sữa chua không đường, các loại hạt hoặc phô mai là cách giúp bữa ăn nhẹ đa dạng hơn. Tuy nhiên, cách ăn này không ngăn hoàn toàn đường huyết tăng sau ăn và không thay thế việc điều trị tiểu đường.