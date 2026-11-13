7 dấu hiệu cảnh báo thận suy giảm chức năng, nhiều người dễ bỏ qua

Dù bệnh thận thường diễn tiến âm thầm, một số biểu hiện vẫn có thể xuất hiện khi chức năng thận suy giảm. Nhận diện những thay đổi bất thường của cơ thể giúp người bệnh chủ động thăm khám sớm, theo Prevention.

Sưng mắt cá chân

Thận có nhiệm vụ loại bỏ chất thải, muối và lượng dịch dư thừa ra khỏi cơ thể thông qua nước tiểu.

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu như lọc chất thải khỏi máu, điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải, duy trì sức khỏe xương và sản xuất hormone kích thích tạo hồng cầu ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bác sĩ Mateo Ledezma, chuyên khoa Thận tại Trung tâm Y tế Kaiser Permanente (Mỹ), giải thích: "Khi chức năng thận suy giảm hoặc thận hoạt động không tốt, cơ thể có thể bị giữ nước, dẫn đến phù nề kéo dài".

Phù nề là tình trạng tích tụ dịch trong các mô, thường xuất hiện ở bàn chân, mắt cá chân và cẳng chân. Đây có thể là biểu hiện của bệnh thận, đặc biệt khi chức năng thận suy giảm đáng kể hoặc có tình trạng mất protein qua nước tiểu, theo Cleveland Clinic.

Đi tiểu ít hơn bình thường

Khi dịch bị giữ lại nhiều hơn trong các mô, lượng nước được đào thải qua nước tiểu có thể giảm. Vì vậy, nếu nhận thấy lượng nước tiểu giảm rõ rệt so với bình thường, đặc biệt khi đi kèm phù nề hoặc mệt mỏi, nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Mệt mỏi kéo dài

Bác sĩ Ledezma cho biết, một trong những chức năng của thận là tham gia điều hòa nồng độ hemoglobin trong máu.

Hemoglobin là protein trong hồng cầu, có nhiệm vụ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi thận gặp vấn đề, nồng độ hemoglobin có thể giảm, dẫn đến thiếu máu và khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, suy nhược.

Buồn nôn hoặc chán ăn

Khi thận không thể lọc và đào thải chất thải hiệu quả, các chất này có thể tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác.

Theo Mayo Clinic, tình trạng này có thể gây buồn nôn, nôn, chán ăn và cảm giác khó chịu toàn thân.

Tăng huyết áp

Khi thận bị tổn thương, khả năng điều hòa huyết áp có thể suy giảm, khiến huyết áp tăng. Ngược lại, huyết áp cao kéo dài cũng làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến chức năng lọc máu suy yếu hơn.

Tăng huyết áp vừa là yếu tố nguy cơ, vừa có thể là hậu quả của bệnh thận ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tim đập nhanh hoặc hồi hộp

Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali có thể bị ảnh hưởng, khiến khoáng chất này tích tụ trong máu. Bác sĩ Allen cho biết, lúc này người bệnh có thể xuất hiện nhịp tim bất thường như cảm thấy tim đập nhanh, nhịp tim không đều hoặc có cảm giác tim đập rung, đánh trống ngực.

Tuy nhiên, tăng kali máu cũng có thể không gây triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện qua xét nghiệm máu.

Sương mù não

Khi bệnh thận tiến triển, chất thải tích tụ trong máu cùng những rối loạn chuyển hóa có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh.

Người bệnh có thể gặp tình trạng khó tập trung, suy giảm khả năng ghi nhớ, lú lẫn hoặc cảm giác đầu óc không tỉnh táo. Đây là những biểu hiện cần được đánh giá y tế, đặc biệt khi xuất hiện cùng các dấu hiệu bất thường khác.

Không phải mọi trường hợp có những triệu chứng trên đều mắc bệnh thận. Tuy nhiên, nếu các biểu hiện kéo dài, xuất hiện bất thường hoặc đi kèm những yếu tố nguy cơ, người dân nên chủ động thăm khám và thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ.