Biến đổi về màu da, nước tiểu cảnh báo ung thư gan

Theo Bệnh viện K, có 9 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan cần lưu ý. Trong đó, dễ gặp nhất là da và mắt "đổi màu", với tình trạng vàng da, vàng mắt (lòng trắng mắt ngả vàng), kèm theo nước tiểu vàng, đậm màu.

Nếu tình trạng kéo dài, đặc biệt đi kèm những biểu hiện bất thường khác, cần được kiểm tra. Vàng da, vàng mắt có thể liên quan đến tình trạng chức năng gan bị ảnh hưởng hoặc đào thải bilirubin do các tế bào gan bị tổn thương và mất khả năng chuyển hóa bilirubin.

Hình ảnh gan khỏe mạnh và gan có u ác tính ẢNH MINH HỌA: TẠO BỞI AI

Ngoài ra, bệnh gan có thể thêm các triệu chứng đi kèm như: chán ăn, rối loạn tiêu hóa (ăn nhanh no, chướng bụng, chậm tiêu, giảm cảm giác thèm ăn hoặc không còn hứng thú với những món ăn yêu thích; đau vùng hạ sườn phải (cảm giác đau, tức hoặc nặng ở vùng bụng phía trên bên phải - tương ứng với vị trí của gan); những biểu hiện giống cảm cúm mệt mỏi, sốt, uể oải kéo dài, tái diễn hoặc không thuyên giảm.

Đồng thời, không nên bỏ triệu chứng đau thượng vị, những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị dễ bị nhầm với các bệnh lý dạ dày, tiêu hóa. Gan nằm sát phía trên dạ dày. Khi u gan tăng kích thước gây chèn ép cơ quan lân cận như dạ dày, gây ra cảm giác đau tức, nặng nề ở vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải.

Đặc biệt, nếu cảm nhận thấy vùng bụng có khối bất thường, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Bệnh viện K cũng lưu ý một số triệu chứng da liễu như ngứa da, nổi mẩn, ngứa kéo dài hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường trên da, mặc dù gặp trong nhiều bệnh khác nhưng có thể liên quan đến rối loạn chức năng gan.

Những dấu hiệu trên không chỉ gặp ở ung thư gan và không thể dùng để tự chẩn đoán bệnh. Nhiều bệnh lý khác cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự. Nhưng khi cơ thể xuất hiện những thay đổi bất thường, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng rõ ràng, người dân nên chủ động đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh sớm.